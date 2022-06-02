الامارات | السعودية.. طالب يطعن معلما بجازان والجهات المعنية تباشر الحادث

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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. طالب يطعن معلما بجازان والجهات المعنية تباشر الحادث والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تباشر الجهات المعنية بمنطقة جازان بالسعودية حادثة طعن تعرض لها معلم في مجمع تعليمي بمحافظة هروب شرقي منطقة جازان .
ووفقًا للمعلومات حول الحادث بحسب صحيفة "سبق" فإن المعلم قد تعرض لطعنة في كتفه ونُقل على إثرها لمستشفى صبيا العام .
ووفقًا لمصادر طبية فإن حالة المعلم مستقرة وقد تلقى العلاج اللازم .
وصدر بيان أمني من شرطة محافظة الهروب بشأن ضبط الطالب ، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة وإحالتها لجهة الاختصاص.
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