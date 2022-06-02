خالد الجندي: الرجل يجوز له تعدد الزوجات دون موافقة الأولى ومن حقها الطلاق عند علمها

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ تعدد الزوجات دون سبب غير جائز، ولكن يجوز التعدد دون موافقة الزوج الأولى.

المرأة يجوز لها طلب الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، أن المرأة يجوز لها طلب الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى، ولا يجوز للزوج أن يُعدد دون علم زوجته.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «ويجوز لولي الأمر –القانون- تقييد المباح مثل تعدد الزواج، ولكن هذا لا يعني منعه، ولكن وضع الضوابط التنظيمية بحيث لا يمكن ممارسة هذا الحق المباح إلا بإذن ولي الأمر».

رأي مفتي الجمهورية

وكان قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، قد تطرق إلى مسألة تعدد الزوجات، مشددًا على ضرورة فهمها نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.

وشدد على أن الإباحة موجودة، ولكن مشروطة، لافتًا إلى أنّ هذا الشرط مرتبط بمبرر قوي أو حاجة إلى التعدد؛ وفسّر هذا القول، بتوضيحه أنّ التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية، تختلف حسب الزمان والمكان.

وشدد على ضرورة أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، وأن يكون العدل متحققا، وأنّ الزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ كما لا يجوز أن يكون ميل القلب مؤثرًا على الحقوق والواجبات.