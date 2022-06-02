طريقة عمل كريم كراميل بالفرن.. وصفات سهلة والطعم خطير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكريم كراميل من أكثر الحلويات انتشارًا في مصر والوطن العربي بسبب مذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره، فمكوناتها متوفرة في كل منزل، ويسهل على جميع الأفراد تحضيره في 5 دقائق فقط، لكل عشاق الكريم كراميل.

طريقة عمل كريم كراميل بالفرن

يقدم «هن» طريقة عمل كريم كراميل بالفرن حسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج «على قد الأيد» الذي يعرض على قناة «CBC سفرة» بمكونات سهلة وعلى قد الأيد وكمية تكفي حتى 4 أفراد.

المكونات

ـ سكر

ـ ماء

ـ بيضتان

ـ ملعقة كبيرة فانيليا

ـ ملعقة صغيرة عصير ليمون

ـ 3 ملاعق كبيرة سكر

ـ كوبان من الحليب

الطريقة: أولًا: ضعي في كل قالب ملعقة صغيرة من سكر مع ملعقة صغيرة ماء ثم ضعيهم فى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يتحول اللون إلى الذهبي أو اللون الغامق حسب الرغبة ثم اتركيه حتى يبرد.

ثانيًا: ضعي البيضتين وملعقة كبيرة من الفانيليا وملعقة صغيرة من عصير الليمون في الخلاط، ونضربهم ضربة واحدة فقط، ثم ضعي 3 ملاعق كبيرة سكر وكوبي اللبن ونضربهم مرة أخرى، ثم اتركي الخليط حتى يبرد ثم نصب الخليط في القوالب وضعي القوالب في الصينية بها ماء مغلي وضعيهم في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى ينضج.

ثالثًا: ضعي الكريم كراميل في الثلاجة حتى يتماسك، ثم اقلبيه في الطبق، وضعيه في طبق التقديم.

طريقة عمل كيك كريم كراميل

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل كيك كريم كراميل حسب طريقة الشيف سالي فؤاد.

المكونات:

ـ كوبان ونصف من الدقيق

ـ ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

ـ كوب من الماء

ـ ثلاث ملاعقَ كبيرة من الكاكاو

ـ ثلاثةُ أرباع كوب من الزيت

ـ ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن البودر

ـ كوب من السكر

ـ ملعقة صغيرة من الفانيلا

ـ بيضتان

الطريقة: أولًا: في وعاء كبير ضعي البيض والفانيليا والسكر واللبن البودر والزيت والماء وقلبيهم جيدًا، ثم ضعي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودي وقلبيهم جيدًا، ثم ضعي الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.

ثانيًا:حضري الكريم كراميل مثل الطريقة السابقة ثم في نفس قالب الكيك بعد تنظيفه ضعي الكريم كراميل في الثلاجة لمدة 15 دقيقة ثم ضعيه عليه الكيك، واتركيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات ويفضل ترك الكيك في الثلاجة لليوم التالي حتى يندمج الكيك مع الكريم كراميل.