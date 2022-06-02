ورم ضخم في الفم وضمور بالأعصاب.. الطفل «محمد» يستغيث من مرض «مالوش علاج» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«نفسي أجري وألعب معاهم يا بابا»، كلمات مؤثرة تخرج من الطفل محمد البالغ من العمر 6 سنوات في كل مرة يلعب مع أولاد عمومته وأخواله، فهو يراهم معافين بينما هو الوحيد غير القادر على الحركة، أو المشاركة بطاقة على غرار أقرانه، فدوما رأي الأطباء محبط: «ابنك مالوش علاج»، إذ توقف نمو الصغير تماما فيبدو جسمه مثل طفل في عمر الثالثة، تفاصيل الحالة الصحية للطفل محمد رواها والده في بث مباشر مع كاميرا «الوطن».

تفاصيل الحالة الصحية للطفل محمد

مرض ضمور العضلات من بعد حالة الطفل رشيد، والذي عالجته الدولة على نفقتها الخاصة، بل وخصصت عقب ذلك ميزانية لعلاج أطفال ضمور العضلات على نفقتها الخاصة، أصبح مرضا معروفا وانتشر الوعي به، ولكن الطفل محمد يعاني من مرض نادر الحدوث، وليس مجرد ضمور في العضلات، وإنما بالإضافة إلى ذلك يعاني من ضمور الأعصاب.

في البداية تيبس ذراع محمد تماما ولم يكن الطفل يقوى على رفعه، واكتشف الأب الـ مرض النادر يعاني منه الطفل وأجرى أول كشف طبي وإشاعة على المخ وهو في عمر سنة، وطمأنه الطبيب بأن المخ سليم، وإنما المشكلة في العضلات والأعصاب، وهو حالة طبية نادرة جدا.

والد الطفل محمد

أخبره الأطباء أنه لا يوجد دواء للطفل محمد في مصر حاليا، وعليه أن يستمر على العلاج الطبيعي فقط، ولكن والد محمد لم ييأس وظل يعرضه على الأطباء في مختلف التخصصات، خاصة بعد ظهور ورم غير عادي في فمه أثار قلقه على نجله الصغير، وبعد مناقشات مع الأطباء الذي كانوا سيجرون له عملية لإزالة الورم، تراجعوا وقال الأب: «الدكتور قالي لو شيلته هيرجع تاني الورم ده».

ويتمنى والد محمد الشفاء لنجله وأن يجد له علاج ليستطيع أن يعيش حياته بشكل طبيعي مع كل الأطفال في سنه، فالطفل مدرك لمرضه: «أنا بحاول أشيله على إيدي وأجري بيه مع الاطفال عشان ميحسش بحاجة»، كما يعاني محمد من ضعف المناعة الشديد لذلك يجب عدم الخروج: «مينفعش يركب مواصلات ولا يختلط بحد لأن مناعته ضعيفة جدا».