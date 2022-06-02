طريقة عمل الكريب في الطاسة.. «هتعمليه أحلى من المحلات بوصفة سريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الكريب من أسهل الأكلات التي يحبها الكبار والصغار، بسبب طعمها اللذيذ وحشواتها المختلفة والشهية، لكن عند شرائه من الخارج تقلق الأمهات بسبب عدم معرفتها بمدى جودته، ويتساءلن دائمًا عن وصفاته، لذلك سنقدم لكِ طريقة عمل الكريب في الطاسة.

طريقة عمل الكريب في الطاسة

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل الكريب في الطاسة حسب الشيف علاء الشربيني مقدم برنامج «أحلى أكلة» على قناة ON، بوصفة سهلة ومكونات بسيطة.

المكونات

ـ كوب دقيق

ـ بيضتان

ـ نصف كوب من اللبن

ـ نصف كوب من الماء

ـ ربع ملعقة صغيرة ملح (تستبدل بالفانيليا للكريب الحلو)

ـ ملعقتان زبدة

الطريقة: أولًا في وعاء مناسب ضعي البيض مع الدقيق وقلبيهم جيدًا بمضرب البيض، ثم ضيفي اللبن والماء تدريجيًا مع التقليب ثم ضيفي الملح والزبدة وقلبيهم جيدًا.

ثانيُا: ضعي مقلاة مسطحة على النار بها ملعقة زيت وضعي بها ربع كوب من الخليط ووزيعه بالتساوي واتركيه على النار حتى ينضج، ثم قلبيه على الجانب الآخر حتى ينضج ثم ارفعيه من على النار يمكنك يتم حشو الكريب بالعديد من الحشوات المختلفة.

طريقة عمل كريب بالدجاج

كما يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل كريب بالدجاج بوصفة الشيف شربيني السهلة ومكونات متوفرة في المنزل.

المكونات

ـ صدور دجاج

ـ 3 بيضات

ـ كوب من البن

ـ كوب من الدقيق

ـ 3 ملاعق من الزيت

ـ ملح

ـ رشة سكر

ـ بصل

ـ فلفل الوان

ـ بهارات

ـ زيت

ـ فلفل أسود

ـ كاتشاب

ـ مرقة

ـ مايونيز

ـ ثوم مفروم

الطريقة: أولًا: الكريب: يخلط اللبن مع الدقيق والبيض ورشة سكر وملح وقليل من الزيت حتى يصبح عجينة سائلة ثم ضعي ربع كوب من الخليط على النار واتركيه حتى ينضج ثم قلبيه على الجانب الآخر واتركيه حتى ينضج، وكرري هذه الخطوة حتى ينتهي الخليط.

ثانيًا: الحشوة: ضعي ملعقتين من الزيت في طاسة على النار مع بصل شرائح ومكعب مرقة ثم أضيفي الدجاج المقطع شرائح وملح وفلفل وبهارات وثوم مفروم وقلبيهم جيدًا ثم ضعي فلفل الألوان وقلبيهم جيدًا ثم اتركيهم على نار هادئة حتى ينضج.

ثالثًا: في طاسة مسطحة ضعي الكريب وعليه الحشوة والطماطم والكاتشب والمايونيز واغلقيهم على شكل مثلث واتركيه لمدة دقيقة ثم ضعيه في طبق التقديم مع بطاطس محمرة ومخلل.

طريقة عمل الكريب بالنوتيلا

ـ كريب حلو

ـ نوتيلا

ـ فراولة

ـ موز

الطريقة: ضعي الكريب في طاسة ساخنة وعليها ثلاث ملاعق كبيرة من النوتيلا وعليها قطع الفراولة والموز وأغلقيه على شكل مثلث وضعيه في طبق التقديم.