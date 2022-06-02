هلا رشدي تنشر صورتها قبل إجراء عملية جراحية: لما اطلع أحكيلكم

القاهرة - سمر حسين - صحة

فاجأت الفنانة هلا رشدي، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة لها من داخل إحدى المستشفيات، أثناء تحضيرها لإجراء عملية جراحية، وطالبت من متابعيها الدعاء لها.

هلا رشدي تنشر صورتها من داخل المستشفى

ظهرت الفنانة هلا رشدي، خلال الصورة التي شاركتها، بإبتسامتها المعهودة وهي تسند رأسها على ذراعها، وبملابس المستشفى، وفي يدها «كانيولا»، وأرفقت تعليقا على الصورة التي شاركتها: «بصوا هو أنا ما بحبش الكلام ده، بس بُناءً على إلحاح المرافقين، قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخلة أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله، ولما أطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول.. لا إله إلا الله».

ولاقت الصورة التي شاركتها الفنانة هلا رشدي تفاعلا كبيرا بين المتابعين وحظيت على اهتمام كبير، إذ حصدت ما يقرب من آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من بينها: «ألف سلامة عليكي، إن شاء الله هتكوني أحسن، ربنا يتم شفاكي على خير يا هلا، يلا قومي بالسلامة عايزين نسمع أغاني جديدة بصوتك ونشوفك في التلفزيون من تاني، هتخفي وهتقومي، ربنا يطمنا عليكي يا جميلة، يارب الضحكة ما تفارق وشك أبدا».

مسلسل مكتوب عليا

كانت الفنانة شاركت في الدراما التلفزيونية والسباق الرمضاني، لعام 2022، من خلال مسلسل «مكتوب عليا»، مع الفنان أكرم حسني، إذ ظهرت شقيقته في العمل، والفنانة حنان سليمان و أيتن عامر وهنادي مهنا.

يذكر أن الفنانة هلا رشدي، كانت أطلقت أغنية في العام الماضي، احتفالا بعيد الأم 2021، وأهدتها خصيصا لنجلها، وقامت بغنائها أثناء استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، رفقة طفلها، والتي كانت تقول خلالها: «حلاوتة حلاوتة نايم نينه نينه، كل شوية يكبر يكبر سنة سنة، والغلاوة تكبر والحب اللي بينا يا مالك قلبي، طعمته طعمته عشقاه يا ناس وحابه».