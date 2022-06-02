هشام جمال يهنئ أمل مبدي بعيد ميلادها: تستحقي أعلى وسام على جهودك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

شارك الفنان والمنتج هشام جمال، صورة تجمعه بأبطال احتفالية «قادرون باختلاف»، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، احتفالا بعيد ميلاده الـ29، متحدثًا عن أهم الإنجازات التي حققها على الصعيد الشخصي والإنساني، والتي لاقت اهتمام الجمهور والمتابعين.

تزامن يوم ميلاد هشام جمال مع أمل مبدي

وتحدث الفنان هشام جمال، في سطور عبر منشوره عن الحب غير المشروط، الذي وجده بين ذوي الهمم والقدرات الخاصة، موجها رسالة تهنئة ودعم للمهندسة أمل مبدي، التي يتزامن يوم عيد ميلادها معه: «بقالي كذا سنة بتبسط أن يوم عيد ميلادي هو نفس يوم عيد ميلاد واحدة من أكتر الناس اللي بحبها في حياتي فعلا، مش عشان شخصيتنا شبه بعض في حاجات كتير بس، ولا لأنها بتعتبرني زي ابنها وبعتبرها زي أمي بالظبط ، لكن عشان هي مثال حقيقي للاحترام والأمانة والاجتهاد وتحمل المسؤولية والطاقة والعطاء لكل اللي حواليها بداية من أسرتها لشغلها لأصحابها ووصولا لأعداد صعب تتعد من الناس اللي بتساعدهم من غير متعرفهم».

ووجه هشام جمال رسالة للمهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: «والله لو بإيدي فعلا يا بشمهندسة تستحقي أعلى وسام وأعلى تكريم على اللي بتعمليه في حياتك الشخصية والعملية والخيرية، وكله عند ربنا ان شاء الله».

ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد هشام جمال

وكانت الفنانة ليلى أحمد زاهر، احتفلت بعيد ميلاد الفنان هشام جمال، بعد شائعات خطبتها وارتباطها به، من خلال مشاركة صورة تجمعهما به، تظهر بها تصميمات «البلالين الهيلوم» وصورة مرسومة له، وأرفقت تعليقا: «عيد ميلاد سعيد يا أخي، أنت أفضل صديق، وشريك العمل وأكثر شخص يهتم قابلته في حياتي، ستستمر دومًا في التألق في كل ما تفعله لأنك لن تفشل أبدًا في إلهامنا بعملك الجاد وعقلك الإبداعي».