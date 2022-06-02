كأنك بفلتر طبيعي.. خطوات تطبيق مكياج الـ«نو ميكب» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الخروج بمظهر طبيعي بدون مبالغة في استخدام مستحضرات التجميل، غاية العديد من الفتيات، خاصة خلال فصل الصيف، حتى لا يظهرن بطريقة مبالغ فيها، لكن تخشى العديد منهن الظهور بشكل شاحب بسبب التخلي عن المكياج، أو يبدو عليهن الإرهاق للتخلي عن بعض الأدوات الأساسية، ما يدفع البعض إلى للجوء لحيلة مكياج الـ«نو ميكب»؛ إذ يبدين من خلاله بمظهر جمالي مميز وطبيعي، دون استخدام العديد من المستحضرات.

خطوات تطبيق مكياج الـ«نو ميكب»

وقدمت نسمة غنيم، خبيرة التجميل، خطوات تطبيق مكياج الـ«نو ميكب» في بث مباشر لـ«الوطن»، مؤكدة أنه يجعل البشرة تبدو براقة لكن بدون مبالغة، على النحو التالي:

1- ترطيب البشرة وتنظيفها بشكل جيد.

2 - استخدام التونر على الوجه قبل تطبيق المكياج.

3- استخدام الكوريكتور بألوانه المختلفة لإخفاء التصبغات والبقع والعيوب.

4- استخدمي الكونتور الداكن والفاتح لتحديد الملامح.

5- استخدمي الفاونديشن بطبقة رقيقة لتغطية الوجه والرقبة.

6- استخدمي اللوس باودر لتثبيت المكياج الكريمي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ عليه.

7- تخلي تمامًا عن الكحل أو الآيلاينر والماسكارا المكثفة واكتفي بالماسكارا المطولة للرموش.

8- استخدمي بلاشر بطبقة خفيفة للغاية أقرب للون البشرة.

9- ضعي مرطب شفاة بنفس اللون.

10- يمكن استخدام الهايلايتر لكن دون مبالغة.