كواليس عيد ميلاد ابنة علي ربيع.. فساتين متشابهة مع الأم وأغنية خاصة «هدية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل عيد ميلاد ضخم، ضم العديد من الشخصيات الهامة داخل الوسط الفني، بينهم زوجات نجوم مسرح مصر، أقيم داخل أحد النوادي الكبرى في القاهرة، احتوى على مختلف الفقرات، نظمته ندى محمود، لابنتها الوحيدة مليكة، ابنة الفنان علي ربيع، لبلوغها عامها الرابع.

مليكة علي ربيع ووالدتها «فولة واتقسمت نصين»

نسقت الأم ندى محمود، والابنة مليكة، إطلالتين ظهرتا بها خلال حفل عيد الميلاد، كأنهما فولة وانقسمت نصفين، أثارتا إعجاب واهتمام الحضور.

وروت ندى محمود، كواليس عيد الميلاد الضخم، الذي أثار ضجة كبيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «الفقرات كانت كتيرة، شو الكلاب، والكلاون باللون، والكلاون سيرك، وأراجوز، وشو عرايس».

شعر ستريت وفساتين شبه والدتها

وظهرت ابنة الفنان علي ربيع، بشعر مصفف ستريت، متخليةً عن الشعر الكيرلي، لتبدو كأنها نسخة مصغرة من والدتها: «أنا ومليكة كنا لابسين زي بعض وغيرنا طقمين بنفس التفاصيل».

كان من بين حضور حفل عيد الميلاد، زوجة نجم مسرح مصر «مصطفى خاطر، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن»، وزوجة مدير أعمال الفنان أحمد فهمي، ورباب الغزالي، معدة برنامج الشيف علاء الشربيني، وعاطف عوض، عميد معهد البالية، ونجل الفنان الراحل محمد عوض، والمذيعة مروة صبري.

أغنية خاصة باسمها من الجد و الجدة

على ألحان أغنية «ستو أنا»، للفنان أكرم حسني، التي كانت ضمن أحداث مسلسل «مكتوب عليا»، أهداها إليها والدي ندى محمود، تحمل اسم «مليكة»، لتظل مع تغيير في بعض الكلمات، لتكون الهدية المميزة في الحفل.

وتضمنت كلمات الأغنية: «انتي يا مليكة، حليتي العمر باللي فيه، قلبي بجمالك بتملكيه، ببقى في سعادة لما بشوف عينيكي بتضحك، ولا تفرحي، لو نظرة منك بقى رضا، اتنطط و أكيد العدا، ده اليوم جميل اوي بوجودك، لاف يو أنا، يا مليكة يا أحلى مليكة، يا اللي منورة لينا الدنيا، لميتي الأهل و العيلة».