الامارات | محمد هنيدي من أول المهنئين لصديقه "جوني ديب" .. فماذا قال له ؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي من أول المهنئين لصديقه "جوني ديب" .. فماذا قال له ؟! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سارع الفنان محمد هنيدي ليكون من أول المهنئين للممثل الأمريكي جوني ديب بمجرد الإعلان عن فوز ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته أمبر هيرد ، ونشر هنيدي عبر حسابه في تويتر صورتيهما، وكتب معلقا : “مبروك للصديق جوني ديب وخلي نصايح خلف الدهشوري دايما في دماغك”.

وقضت هيئة المحلفين في فيرجينيا بأن مقال أمبر هيرد الذي اتهمت فيه جوني ديب بالعنف المنزلي عام 2018 كان تشهيريا، وبناء عليه حصل جوني ديب على 15 مليون دولار منها 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، بينما حصلت هيرد على مليوني دولار كتعويضات من قبل المحكمة.

وفي أول تعليق له بعد الحكم لصالحه، أصدر جوني ديب بيانا عبر صفحته في فيسبوك قال فيه : “أشعر بالسلام وبأنني استعدت حياتي”. وعلى مدار 6 أسابيع أثارت المحاكمة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث سعى ديب من خلالها لاستعادة سمعته بعدما اتهمته هيرد بسوء المعاملة وضربها وتعنيفها خلال فترة زواجهما من 2015 وحتى 2017.

وتغيب جوني ديب عن الجلسة نظرا لالتزامات العمل التي تم الاتفاق عليها قبل بدء المحاكمة، وتابع الجلسة الأخيرة من بريطانيا.

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