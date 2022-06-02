«أيمن» الصبح سكرتير وبالليل بيبيع عرايس: «بنتي جمهوري الوحيد» (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

داخل شوارع حدائق القبة بالقاهرة، يسير أيمن أحمد، 58 عاما، على قدميه، حاملًا معه العديد من عرائس ماريونيت، المُستخدمة بالحفلات والعروض الخاصة، يعكف عليها بالأيام والشهور، غارقا وسط الأخشاب والأقمشة حتى يتمكن من صناعتها، وبيعها في ساعات الليل، عقب قضاء مهام عمله الوظيفي صباحًا.

أيمن أحمد، سكرتيًرا صباحًا بإحدى المدارس، وصانع وبائع عرائس ليلًا، جامعًا بين الوظيفة والموهبة، فلم تمنعه ظروف الكورونا التي منعته من حفلات المسارح من استكمال موهبته طيلة 15 عاما، في صناعة العرائس، حتى وإن صار بها ليلًا بشوارع المحروسة، يحاول بيعها للأطفال ومحبي عرائس الماريونت.

أنا بنته الوحيدة واللي بساعده

تقول رحمة أيمن، 19 عاما، ابنته الوحيدة، إنها تجد نفسها أول جمهور أبيها، التي تلازمة خطوة بخطوة، مدركة تماما ما يعانيه من أجلها لتوفير حياة كريمة لها: «بابا بيقعد بالشهور يجمع الخيوط والقماش، والأخشاب اللي بيشتريها، ويبدأ من خلالها يصنع العرايس، ويقص ويعمل الأشكال المناسبة لقصص الأطفال، وهو بيدقق في كل تفصيلة فيها».

وأوضحت خلال حديثها لـ«هُن»: «بابا اشتغل في صناعة العرايس من 15 سنة، كان بيصنع عرايس وبيبيعها وبيعمل حفلات كتيرة قبل الكورونا ما توقفها، لكن مقدرتش توقف شغفه تجاه العرايس دي».

واستطردت الفتاة: «أنا المسؤولة عن التسويق ليه وأساعده في كل الشغل، لأني الوحيدة، وهو بيتعب الصبح في المدرسة وبليل في الشارع، مش بيبيع بأكتر من 40 أو 50 جنيه، أكيد نفسنا الحفلات ترجع تاني، لأنها هترحمه من اللف في الشارع، لكن هو مش قادر يسيب مهنته، بابا داخل على الـ60 سنة، وأكتر حاجة بتبسطه هي العرايس اللي بيصنعها بإيده وينزل يلف يبيعها يفرح بيها الأطفال».