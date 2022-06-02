طرق طبيعية لتطويل الشعر.. السر في الثوم وعصير البصل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث الفتيات عن طرق طبيعية لتطويل الشعر، للحصول على شكل أنيق وجذاب دون دفع أموالا طائلة داخل صالونات التجميل والعناية بالشعر والبشرة، لعلاج الشعر من التقصف والهيشان والتساقط، التي تسبب الإحراج، خاصة في فصل الصيف.

وتفضل الفتيات الظهور بشعر طويل جذاب، مثل نجمات هوليود اللواتي يظهرن بجمال طاغٍ في المهرجانات المختلفة والمناسبات، ويُقدم «هُن» طرق طبيعية لتطويل الشعر، وفق موقع «authority nutrition».

طرق طبيعية لتطويل الشعر

يعتبر حليب جوز الهند، من أكثر الطرق التي تساعد على تطويل الشعر، في فترة قصيرة، من خلال الحرص على المداومة عليه، بالإضافة لاستخدام بذور الحلبة أيضا في الماء، وطحنها، وإضافتها إلى حليب جوز الهند، وتركها على الشعر لمدة نصف ساعة، ومن ثم إعادة غسله جيدا بالماء.

الثوم

رغم رائحة الثوم النفاذة، إلا أن له فوائد كثيرة تساعد في تطويل الشعر، ونتائجه مضمونة، في أقل وقت ممكن، ويمكن استخدامه عن طريق فرمه وخلط عليه المايونيز والزبادي، للحصول على قوام كريمي، ويمكن دهن جذور الشعر وفروة الرأس به، مع إمكانية تكرار الأمر مرتين في الأسبوع.

عصير البصل

الكثير من الفتيات يتجهن لاستخدام عصير البصل، ووضعه على الشعر، للحصول على أكثر طول ممكن، كونه يحتوي على الكبريت، الذي يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين، ويساعد على إعادة نمو الشعر، فضلا عن تقليل تساقط الشعر وكسره، بالإضافة للتخلص من القشرة.

زيت السمك

يعتبر زيت السمك من أكثر الطرق الفعالة التي تساعد على نمو الشعر وطوله في فترة قصيرة، كونه يحتوي على أحماض الأوميجا 3، التي تمد الشعر بالعناصر الغذائية الهامة والبروتينات، وتعمل على كثافته وسماكته، والظهور بشكل رائع وجذاب يناسب الفتيات، ويجعلهن يظهرن بشكل أكثر أناقة أمام الجميع، خاصة الأزواج.