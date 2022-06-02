طريقة عمل زبادي خلاط بطريقة سهلة في 5 دقائق فقط

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يكون العصير هو الحل الذي تلجأ إليه الأمهات حتى يشعروا أولادهن بالحيوية والانتعاش وعدم الكسل بسبب الحر، وعصير الزبادي الخلاط لا تخلو منه الثلاجة المصرية بسبب فوائده الكثيرة وطعمه اللذيذ، وإليكِ طريقة عمل زبادي خلاط.

طريقة عمل زبادي خلاط

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل زبادي خلاط في 5 دقائق فقط، بمكونات متوفرة في المنزل.

المكونات

ـ علبة زبادي كبيرة

ـ قرفة للتزيين

ـ سكر

ـ ثلث كوب من اللبن

ـ ثلج

الطريقة: ضعي الزبادي والسكر واللبن في الخلاط واخليطهم جيدا، حتى يصبح الخليط ثقيل ثم قدميه في كوب التقديم مع الثلج، ورشة قرفة على الوجه.

طريقة عمل زبادي خلاط بالبسكوت

المكونات

ـ زبادي

ـ كوبان من الزبادي

ـ نصف كوب من اللبن كامل الدسم

ـ أربع قطع من بسكويت أوريو

الطريقة: ضعي الزبادي مع اللبن في الخلاط واخلطيهم جيدا، حتى يصبح خليط متجانس ثم ضيفي قطع البسكوت في الخلاط واخلطيهم جيدا حتى يدمجوا سويًا، وقدميها في كوب التقديم.

طريقة عمل زبادي خلاط بالتوت

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل زبادي خلاط بالتوت حسب الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج «عمايل إيديا» الذي يعرض على قناة CBC سفرة.

المكونات

ـ زبادي

ـ توت

ـ لوز مقشر

ـ ثلج

ـ عسل أبيض

ـ كريمة مخفوقة

ـ صوص توت

ـ صوص الفراولة

الطريقة

أولًا: ضعي الزبادي في الخلاط وعليه التوت واللوز والعسل الأبيض، واخلطيهم جيدا حتى يأخذ اللون البنفسجي.

ثانيًا: زيني كوب التقديم بصوص التوت، وكوب آخر بصوص الفراولة، ثم ضعي الثلج والعصير وزينيه بالكريمة المخفوقة وصوص التوت، والكوب الآخر زينيه بكريمة الخفق وصوص الفراولة.

طريقة عمل الزبادي البيتي

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل الزبادي البيتي، حسب وصفة الشيف سالي، فؤاد مقدمة برنامج «حلو وحادق»، الذي يعرض على قناة CBC سفرة.

المكونات

ـ نصف كيلو لبن طارج مغلي

ـ 4 ملاعق كبيرة من الزبادي البلدي

ـ توت وفراولة للتزيين

الطريقة:

أولًا: ضعي اللبن في حلة على النار حتى يسخن، ثم قلبي الزبادي على ملعقتين من اللبن الساخن حتى يفكك، وضعيه على اللبن وقلبيهم جيدًا.

ثانيًا: ارفعيه من على النار، وضعيه في كوب كبير، ثم ضعيه في صينية بها ماء ساخن وغطي الزبادي بالفويل وضعيه في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 5 دقائق، ثم اتركيه داخل الفرن لمدة 12 ساعة ثم اخرجيه وضعيه في قوالب التقديم، وزينيه بالتوت والفراولة.