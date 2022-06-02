الامارات | فنان مصري: أنا أفضل من الممثل الأمريكي آل باتشينو !

شكرا لقرائتكم خبر عن فنان مصري: أنا أفضل من الممثل الأمريكي آل باتشينو ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الفنان المصري محيي إسماعيل جدلا واسعاً بعد تصريحه بأنه أفضل من الممثل الأمريكي آل باتشينو، خاصة أنه يعمل في جو سيء ومع ذلك يبدع، حسب قوله.

وتحدث اسماعيل خلال ندوة أعقبت توقيع روايته "جراح النفوس" في ساقية الصاوي بالزمالك، عن معاناته في بداياته بمجال التمثيل، وعن تجربته في عالم الكتابة، وقال إن لديه عددا من الروايات التي وصفها بأنها "عالمية" وأضاف أنه يحتاج منتجا وممولا لتحويلها إلى أفلام سينمائية.

وقال إسماعيل إن ما يكتبه، وما يمثله، يُعد بمنزلة "المَراجع" وأنه ليس بحاجة إلى من يقيّمه.

وأضاف حسب "القاهرة 24": "أنا جيت الحياة أسيب بصمة وأمشي، وأنا عالمي وحتى لو كنت مغرور، وقعدت 50 سنة أحفر في الصخر عشان أعمل مدرستي النفسية، وأنا ملك السيكودراما".

وتحدث إسماعيل عن معاناته مع الاكتئاب، وقال إنه ومنذ 4 سنوات عانى من "اكتئاب شديد جدا بسبب العبث في الوسط الفني والفوضى العارمة".

وأشار إلى أن لديه "تراكمات كتير تجاه مجتمعي"، وأنه سيحولها إلى رواية أدبية، وأنه يكتب فيها ويراجع "لحد ما تظبط، وبتاخد فترة طويلة".

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