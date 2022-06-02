الامارات | أنغام تنشر أول صورة لها بعد إجراء عمليات جراحية.. فكيف ظهرت ؟! ( شاهد الصورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنشر أول صورة لها بعد إجراء عمليات جراحية.. فكيف ظهرت ؟! ( شاهد الصورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الفنانة المصرية أنغام صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر هذا الظهور الأول لأنغام بعد إجرائها لعمليات جراحية، حيث ظهرت بصحبة ابنها، وبدا التعب على ملامحها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة، لأنها طمأنتهم على سلامة أنغام. وقاموا بمشاركة الصورة عبر حساباتهم، وتمنّوا لها الشفاء العاجل.

يُذكر أنّ الفنانة أنغام خضعت لعمليتين جراحيتين، الأولى في الكتف والثانية في رسغ اليد، وهي حاليا تتلقى جلسات العلاج الطبيعي في منزلها، وستبقى الضمادة على يدها لستة أسابيع.

كما أعلنت مؤخرا، أنها تستعد بعد شفائها التام لإحياء حفل غنائي في جدة بداية شهر سبتمبر.

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