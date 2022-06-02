تعرفي على فوائد الحرنكش للحامل.. يقوي العظام والبصر

القاهرة - سمر حسين - ماما

الحرنكش من النباتات المحببة إلى كثير من الأشخاص، يتيمز بمذاقه اللاذع ولونه البرتقالي، يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو مثل الحلويات، ويحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان ومضادات الأكسدة والمعادن، خاصة للحامل وللجنين، وسنعرض لكِ فوائد الحرنكش للحامل.

فوائد الحرنكش للحامل

قدم موقع «هليث أم دي» الأمريكي الطبي، أهم فوائد الحرنكش للحامل، مؤكدا أنه يحتوي على فيتامينات عالية جدًا ومفيدة للجسم، منها:

ـ مفيد جدا لحاسة البصر وتحسين قوة الإبصار، بسبب احتواءه على فيتامين أ، وهو يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتحسين البصر.

ـ يحتوي على فيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تساعد على الحفاظ على صحة البشرة.

ـ تقوية عظام الجسم والتقليل من الإصابة بمرض هشهشة العظام.

ـ يساعد على توزان ضغط الدم داخل جسم الإنسان، والتقليل من خطورة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ـ تقوية الجهاز التنفسي والتقليل من الإصابة بالبرد والإنفلونزا في فترة الحمل.

ـ تنظيم مستوى السكر في الدم، والتقليل من خطر الإصابة بارتفاع السكر.

ـ تحسين عملية الهضم والتخلص من عسر الهضم، وأمراض المرتبطة بالقولون.

ـ يتميز بالسعرات الحرارية القليلة، فلا يؤدي إلى زيادة الوزن.

ـ يساعد على تقليل الوزن خاصة للأشخاص الذين ينتظمون على نظام الدايت؛ إذ أنه يساعد على ارتفاع مستوى الحرق في الجسم

ـ يحتوي على فيتامين ب، الذي يساعد على تحسين الحالة النفسية للإنسان.

ـ يساعد على تخلص الجسم من السموم والبكتيريا الموجود داخله بسبب الهواء.

ـ يحتوي على مواد حمضية تساعد على تكسير الدهون الموجودة في الطعام.

ـ الحرنكش غني بالكالسيوم الضروري لنمو عظام الجنين.

ـ الوقاية من الإمساك والإسهال التي تحدث بسبب عسر الهضم.

ـ الشعور بالنشاط والحيوية، ويساعد على التقليل من الشعور بالخمول والإجهاد.

طرق تناول الحرنكش أثناء الحمل

عرضت الشيف «سالي فؤاد» طرق مختلفة لتناول الحرنكش أثناء الحمل، ومنها:

ـ تناول الحرنكش كما هو كوجبة خفيفة.

ـ إضافة الحرنكش إلى سلطة الفاكهة.

ـ تجفيف الحرنكش، وتناوله كالزبيب والمكسرات.

ـ استخدام الحرنكش في المعجنات وتزيين الحلويات.

ـ عصير الحرنكش مع أي فاكهة أخرى يساعد على الحفاظ على الجنين ويغنيه بالفيتامينات.

ـ وضع الحرنكش على الزبادي وتناوله.

ـ تحضير بودينج الحرنكش، واستخدامه في تزيين الفطائر والكيكات للاستفادة من عناصره الغذائية.

ونصحت سالي فؤاد بعدم الإكثار من تناول الحرنكش، حتى لا يسبب مشكلات في الهضم والأسنان فيما بعد، أو الإصابة بالحساسية.