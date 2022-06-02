أول مدربة كاراتيه من قصار القامة: عانيت من التنمر وأهلي شجعوني أواجه المجتمع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت بسمله العطار، أول مدربة كاراتيه من قصار القامة، إنها خلال فترة طفولتها عانت كثيرا من التنمر من أقرانها الذين هم في سنها، حتى أنها خلال دراستها بأحد المدارس كان دائما ما يتنمر المعلم عليها: «كان بيقولي اطلعي على السبورة، وقولتله أنا مش طايله، قالي لو مكتبتيش هحطك ميدالية في جيبي».

بسملة العطار: المفروض المدرس يكون زي الأب والأم

وأضافت بسلمة العطار، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، المذاع على فضائية «DMC»، أنها في أعقاب ذلك طلبت من والدتها إعادتها إلى رحمها مرة أخرى، وكانت دامئا ما تسألها لماذا أنجبتها: «كان عندي إحباط من الحياة وكنت لسه في أولى ابتدائي، والمفروض المدرس يكون زي الأب والأم لأنه مربي أجيال وميصدرش منه تصرفات زي دي».

واستطردت: «أمي قالت لأبويا إنها مش هتنزلني الشارع تاني، لكن بابا رفض ده بالكامل وقالها هتنزل وتواجه المجتمع، احنا مش عايشين ليها، هي لازم تتعلم وتقابل وتواجه وتحارب، وهو اللي شجعني على مواجهة المجتمع، وبعد كده بابا خيرني ألعب لعبه إيه، وطلبت منه إني ألعب كاراتيه».

رحلة بسملة مع الكاراتيه

وأوضحت بسملة العطار أنها بعد التحقها بإحدى مدارس تعليم الكاراتية كان ذلك مع أطفال طبيعيين، وكانت هي الوحيده ذات القدرات الخاصة بينهم: «الكابتن لما شافني بقول لبابا أنا مش عايزه أتمرن أو أكمل، قالي لا انتي هتلعبي وهتكملي وهتكوني بطلة».