طريقة عمل آيس كريم سهل المقادير.. نكهات مختلفة بوصفات طبيعية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات عن طريقة عمل آيس كريم سهل المقادير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، كونه من أكثر الأنواع والملثلجات التي يكثر تناولها خلال فصل الصيف، والتي يفضلها الأطفال بمختلف النكهات، مع تغير درجات الحرارة بشكل مفاجئ.

ويُقدم هُن طريقة عمل آيس كريم سهل المقادير، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تستخدم وصفات سهلة واقتصادية تتناسب مع ربات المنازل.

مقادير آيس كريم زبادي توت

كوب من الكريمة المخفوقة

ربع كيلو من التوت الأحمر المجمد

صوص التوت

عبوة من الحليب المكثف المحلى

طريقة عمل آيس كريم زبادي توت

الخطوة الأولى، هي خلط الحليب المكثف المحلي مع الكريمة المخفوقة وصوص التوت جيدا، حتى تمام تجانس المقادير مع بعضها، ثم يضاف التوت المجمد مع التقليب المستمر، ووضعه في الثلاجة حتى يجمد بشكل تام.

بعد خروج الخليط من الثلاجة يقدم مجمدا، مع تزيينه بالكريمة وصوص التوت وعليه حبات التوت الأحمر.

آيس كريم بالبطيخ

بطيخ شرائح

ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

كوبان كريم شانتيه

طريقة عمل آيس كريم بطيخ

الخطوة الأولى هي إذابة الجيلاتين في القليل من الماء، وضربهم في الخلاط الكهربائي مع البطيخ، ثم يضاف الكريم شانتي ويقلب كل الخليط، ثم يوضع في علبة بالفريزر حتى يتماسك، ويُقدم للأطفال وفي العزومات وجلسات الأصدقاء.

مقادير عمل آيس كريم جوز هند

2 كوب لبن جوزهند

ربع ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة جبنة كريمة

4 ملاعق صغيرة نشا ذرة

كريمة جوزهند

سكر

2 ملعقة كبيرة شربات

كوب جوزهند مبشور محمص

طريقة عمل آيس كريم جوز هند

في البداية يخلط لبن جوز الهند مع النشا، ثم يرفع على النار، مع كريمة جوز الهند والشربات والسكر والملح، والتحريك الجيد، ومن ثم الرفع من على النار، وبعدها يجرى خلطه مع الجبنة الكريمي وجوز الهند، ثم يجرى إدخاله الفريزر حتى تمام التجمد.