ميدو عادل: «لو رجع بيا الزمن مش هتجوز.. ومبزعلش من لقب أبو البنات»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قال الفنان ميدو عادل، إنه يحن دائما إلى الماضي والعصور التي مضت، وكان يفضل العيش فيها، وخاصة في فترة الستينيات لما كان فيها أدب كثير نتيجة لما حدث في مصر في الخمسينيات، وكانت الإنسانيات أكثر والحياة أهدى.

ضرورة تحمل المسئولية

وأضاف «عادل» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني، أن علاقته بالسيدات أحيانا تكون جيدة وأحيانا سيئة، لافتا إلى أن الرجال تكذب أكثر من السيدات، متابعا: «الجواز مضر للست أكتر، الراجل لازم يبني نفسه قبل ما يتجوز ويعرف الست اللي هيتجوزها صح، زمان أهالينا كانوا بيتجوزوا بدري وكانوا قد المسئولية دلوقتي الواحد ممكن يتجوز في التلاتين وميكنش عنده وعي وأنا ادي حياتي الزوجية 8 من 10، وعندي مشكلة في زحمة الدنيا».

رغبته في عدم الزواج

وأكد الفنان محمد عادل، أن عمره 36 سنة وأكبر أولاده عمرها 9 سنين، مبينا أن الزواج مسئولية أكبر من أي شيء، لافتا إلى وجود نسبة طلاق كبيرة بسبب عدم القدرة على تحمل المسئولية، مواصلا: «لو رجع بيا الزمن مش هتجوز أصلا معلش مراتي هتشد في شعرها، بقول إن الجواز بيضر الست أكتر من الراجل في مجتمعنا عشان الست بيكون عندها أحلام بتموت مع الأيام وأختي حنان بأجلها جوازها كل فترة عشان تحقق نفسها وهي بتدرس فنون مسرحية حاليا، وأنا أبو البنات مبزعلش من اللقب ده وأنا ابن أمي عشان كنت الولد الوحيد، وعلاقتي بيها كويس، بنصح أي حد قبل ما يجي يتجوزيعرف نفسه عشان المسئولية مادية ونفسية، دي مسئولية مش سهلة».