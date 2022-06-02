الامارات | جينز البحّارة يطل من جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن جينز البحّارة يطل من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من جديد يطل جينز البحّارة، ليمثل نجم الموضة النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة ومريحة. ويمتاز جينز البحّارة بقصة ذات وسط عالٍ وأرجل ذات قصة واسعة وجيوب أمامية، ويكتسي في الغالب بدرجات الأزرق المتوسطة، كما توجد موديلات تتألق بألوان زاهية كالوردي.

كما يمتاز جينز البحّارة بتنوع إمكانات التنسيق، إذ يمكن تأكيد الطابع البحري من خلال تنسيقه مع تي شيرت مخطط باللونين الأزرق والأبيض وحذاء رياضي، ويمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بلوزة وبليزر وحذاء ذي كعب عال.

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