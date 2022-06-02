الامارات | أكبر نبتة على كوكب الأرض.. تمتد على 180 كيلومتراً

شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر نبتة على كوكب الأرض.. تمتد على 180 كيلومتراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف باحثون ما يعتقدون أنها أكبر نبتة في العالم، وهي عشب بحري يمتد على مسافة نحو 180 كيلومتراً قبالة سواحل ولاية «أستراليا الغربية».

وعثر باحثون من جامعتي «أستراليا الغربية» وفليندرز على «استنساخ» من عشب «بوسيدونيا» البحري الأسترالي في المياه الضحلة لخليج القرش في ولاية «أستراليا الغربية».

وأوضح الباحثون أنهم كانوا يحققون في عدد النباتات المختلفة التي تنمو في مراعي الأعشاب البحرية في خليج القرش، عندما أظهرت الاختبارات الجينية أنها كانت نبتة واحدة، يقدر عمرها بـ4500 عام على الأقل. وقالت جين ادجيلو، وهي باحثة طالبة في جامعة أستراليا الغربية قادت الدراسة، إن الفريق جمع عينات من براعم الأعشاب البحرية، من البيئات المتغيرة للخليج، وأنتج بصمة باستخدام 18 ألف علامة وراثية. وأضافت أن «نبتة واحدة فقط امتدت إلى مسافة أكثر من 180 كيلومتراً، ما جعلها أكبر نبتة معروفة على كوكب الأرض».

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