الامارات | سلمى الهاشمي تطلق ديوانها الأول «جدايل شِعر»

شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى الهاشمي تطلق ديوانها الأول «جدايل شِعر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الشاعرة الإماراتية سلمى الهاشمي، ديوانها الأول «جدايل شِعر»، الذي يضم 72 قصيدة شعرية ومقاطع صوتية، خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي اختتم فعاليات دورته الـ31 أخيراً.

وقالت سلمى الهاشمي إن ديوانها - الصادر عن دار تقاسيم للنشر والتوزيع - يضم مجموعة منوعة من القصائد الذاتية الوجدانية وقصائد في الوطن والغياب والبوح وغيرها، مشيرة إلى أنها أصدرت الديوان بعد تراكم قصائد شعرية لمدة 16 عاماً، فجاءت تسميته باسم «جدايل شِعر»، لأن مفردة الجديلة تدل على الأصالة والطول والاستمرارية، كما أن الديوان مختلف في طرحة وقصائده، وذلك لكسر توقعات الناس حيال الديوان الشعري المطبوع.

وأشادت بالدعم الذي يقدمه معرض أبوظبي الدولي للكتاب للثقافة والشعراء والمبدعين، ما يؤكد حرصه الدائم على الاهتمام بالمكانة المرموقة التي تختص بها إمارة الشعر «أبوظبي».

وأضافت سلمى أنها اختارت تصميم غلاف الديوان الشعري بعناية ومنتقاة التفاصيل التي تعطي القارئ لمحة عن المكون الشعري وترجمة حس صاحبته، علماً بأن الديوان يحتوي على مقاطع صوتية شعرية لبعض القصائد.

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• قصيدة يضمها الديوان الأول للمبدعة الإماراتية.

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