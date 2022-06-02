الامارات | الهند تفقد صوت المغني كيه كيه

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تفقد صوت المغني كيه كيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام محلية بأن المغني الهندي كريشناكومار كوناث، المعروف باسم «كيه كيه»، توفي أول من أمس بعد إصابته بالإعياء أثناء حفل موسيقي. وكان كوناث يحيي حفلاً في استاد مغلق مكتظ بمدينة كولكاتا في شرق الهند عندما أحس بالتعب.

وتدفقت عبارات التأبين للمغني، البالغ من العمر 53 عاماً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي والعديد من مشاهير بوليوود تعازيهم. وكتب مودي على «تويتر»: «جسدت أغانيه نطاقاً واسعاً من المشاعر حيث أثرت في الناس من جميع الفئات. سنتذكره دائماً من خلال أغانيه».

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