الامارات | «البندقية السينمائي» يمنح كاترين دونوف جائزة الأسد الذهبي الفخرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «البندقية السينمائي» يمنح كاترين دونوف جائزة الأسد الذهبي الفخرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان البندقية السينمائي أنه سيمنح النجمة الفرنسية، كاترين دونوف، جائزة الأسد الذهبي الفخرية خلال الدورة الـ79 التي تنظم بين 31 أغسطس و10 سبتمبر المقبلين.

ونقل بيان أصدرته إدارة المهرجان عن الممثلة، البالغة من العمر 78 عاماً، قولها: «يسرّني تسلّم هذه الجائزة المرموقة في مهرجان البندقية السينمائي الذي أحبه وأعرفه منذ مدة طويلة، منذ حصول فيلم بيل دو جور للويس بونويل على جائزة الأسد الذهبي».

وأشاد مدير المهرجان، ألبرتو باربيرا، الذي كان وراء اقتراح منح دونوف الجائزة بها في البيان، واصفاً الفنانة بأنها «أيقونة حقيقية للشاشة الكبيرة.. وواحدة من أعظم الممثلات في تاريخ السينما».

وحصلت دونوف خلال مسيرتها الفنية الطويلة على جوائز عدة، من أبرزها جائزتا سيزار لأفضل ممثلة، عام 1981، عن «لو ديرنييه ميترو»، وعام 1993 عن «إندوشين»، الذي نال أيضاً أوسكار أفضل فيلم أجنبي، والسعفة الذهبية في مهرجان كان عام 2005، إضافة إلى جائزة الدب الفضي لأفضل مساهمة فنية في مهرجان برلين عام 2002 عن «وي فام» لفرنسوا أوزون.

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