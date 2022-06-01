أفضل طريقة لـ عمل الفشار في المنزل.. جهزيه بالماء دون نقطة زيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أطباق الفشار من المسليات التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل العديد من الأشخاص، كونها سهلة التحضير، إذ يمكن تقديمها بمختلف النكهات، لذلك تعددت عمليات البحث عبر المحرك الشهير «جوجل» عن أفضل طريقة عمل الفشار في المنزل.

وفي هذا السياق، نقدم خلال السطور التالية، أفضل طريقة عمل الفشار في المنزل، حسب ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

أفضل طريقة عمل الفشار في المنزل

• المقادير:

ربع كوب ماء

كوب سكر أبيض

6 أكواب من فشار بنكهة الزبدة

ملعقتان من الزبدة

خطوات طريقة عمل الفشار في المنزل

- ابدأي طريقة عمل الفشار في المنزل، من خلال خلط الماء مع السكر مع الزبدة في وعاء كبير.

- ضعي الإناء على النار.

- اتركي الوعاء على النار لمدة 4 دقائق.

- ضعي الفشار بنكهة الزبدة في إناء عميق.

- يرفع خليط الزبدة والسك رمن على النار.

- صبيه على الفشار، ويقلب جيدا فيه.

- يقدم الفشا بالهنا.

طريقة عمل الفشار بالسكر

• المقادير:

نصف كوب ذرة مجففة

ربع كوب من زيت الذرة

رشة من القرفة المطحونة

رشة ملح

ربع كوب من السكر

3 ملاعق من الزبدة

ربع قرن فلفل حار

خطوات تحضير فشار بالسكر

- انقعي الفلفل الأحمر في زيت الذرة حتى يتشرب نكهته الحارة.

- ذوبي الزبدة في مقلاة واتركيها جانبا.

- صفي الزيت من الفلفل.

- اسكبيه في الوعاء.

- ضعي الإناء على نار عالية، وسخني الزيا، وضيفي الفشار إليه.

- ثم اخفضي النار إلى درجة متوسطة.

- اتركيه عدة دقائق.

- رشي الملح والسكر والقرفة على الزبدة واخلطيهم جيدا،

- صبي المكونات على الفشار، وامزجيهم قليلا.

طريقة عمل الفشار بالماء

• المقادير:

نصف كوب من الذرة المجفف

ملعقتان كبيرتان من الماء

رشة ملح

خطوات تحضير الفشار بالماء

- ضعي الماء مع الملح والذرة في وعاء على درجة حرارة متوسطة من النار.

- تُقلبب المكونات جيدا.

- قومي بتغطية الوعاء واتركيه على نار هادئة، حتى يتحول إلى فشار.

- ضعي الفشار في طب التقديم.

طريقة عمل الفشار بالجبنة

• المقادير:

- حبات من الفشار الجاهز.

- ربع كوب جبنة شيدر مبشورة.

- 6 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة.

• خطوات تحضير الفشار بالجبنة:

- ضعي الفشار داخل قدر زجاجي.

- في الخطوة التالية قومي بإدخاله إلى الميكرويف.

ضعي الزبدة في إناء آخر، وأدخليها الميكرويف أيضا حتى يصبح قوامها سائلا.

- ترش الجبنة على الفشاء، وضيفي إليها الزبدة ووزعيها على حباته جيدا.