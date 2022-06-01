فاطمة عيد: «أنا وضرتي كنا أصحاب.. ومبغرش على جوزي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المطربة الشعبية فاطمة عيد، إنها لا تساوى شيء من دون زوجها الذي يعد صديقها وأخيها، متابعة: «أنا من غير الراجل ده مساويش حاجة، أنا موجودة بس حاسة إن المناخ مش زي بتاع زمان، الناس زمان كانت مبهجة».

صداقة مع درتها قبل وفاتها

وأضافت «عيد» خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني «أنا مبغرش على جوزي، دي ثقة في نفسي وهو كمان موثوق فيه وهو راجل بتاع ربنا، ولو عاوز يرجع لمراته الأولانية عادي، لو ملوش خيرها فيها ميبقاش في خير ليا، أنا اللي جاية عليها، وأنا ضرتي كنا أصحاب الله يرحمها وشفيق حقاني، عمره ما جيه عليا يوم، لما أي حد يزعلني من الولاد كان بيقوله عيب، لما بزعله أنا اللي بصالحه وهو عمره ما زعلني».

زوج فاطمة عيد يحكي قصة حبهما

من جهته أوضح الملحن شفيق الشايب، أنه من نفس بلد زوجته، وشرح قصة بداية قصة الحب بينها عندما طلبوا زوج أخته وطلب منه حل مشكلة خاصة بفاطمة عيد عندما كانت مطربة ناشئة، لافتا إلى أنه أعجب به وصادقها لمدة سنتين وأحبها وبعدها تزوجها، مشيرا إلى أنها سيدة فاضلة ورعت أولاده، مبينا أنها تحب الجميع ولم يشغلها فنها عن البيت، متابعا: «أنا عملتلها أكتر من 45 أغنية، وأنا دايما كنت معاها، أنا كنت متجوز قبلها وفضلت أدرسها كويس قبل ما اتجوزها، فضلنا ندرس أخلاق بعض سنتين».