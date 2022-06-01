الحكم النهائي في قضية جوني ديب وإمبر هيرد.. «على وشك إفلاسها بسببه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل لحظات قليلة أصدرت محكمة هيئة المحلفين الأمريكية الحكم النهائي في قضية جوني ديب وإمبر هيرد، وذلك بعدما حاولت الأخيرة التشهير بالأول خلال الفترة الماضية، بغرض تشويه سمعته وصورته أمام جماهيره ومحبيه على مستوى العالم.

الحكم النهائي في قضية جوني ديب

وكانت أصدرت هيئة المحلفين الأمريكية الحكم النهائي في قضية جوني ديب، لصالحه ضد طليقته إمبر هيرد، وهو ما أثار سعادة العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

الحكم النهائي في قضية جوني ديب وإمبر هيرد

وحسب التقارير العالمية التي كشفتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه جرى إصدار الحكم النهائي في قضية جوني ديب، بتعويضه غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، أي ما يقارب من 280 مليون جنيه، والتي ستقوم إمبر هيرد بدفعها كتعويض له بسبب محاولات تشهيرها به.

تفاصيل قضية جوني ديب وإمبر هيرد

وعلى مدار الأيام الماضية، حظت قضية التشهير ضد جوني ديب من قبل طليقته إمبر هيرد، باهتمام الرأي العام على مستوى العالم، بسبب محاولات الأخيرة المستمرة في تشويه صورته، وتقديم الدلائل الزائفة التي أثارت الغضب نحوها.

ولم تكتف إمبر هيرد بمحاولات التشهير فقط، بل استمرت في تقديم الإدعاءات الكاذبة هي والمحامية الخاص بالدفاع عنها، والتي جاءت نحو محاولات جوني لضربها والتعدي المبرح عليها، لكن الحقائق جاءت عكس ذلك، إذ جرى إثبات أنها من قامت بتعذيب جوني ديب خلال فترة زواجهما، كذلك تعديها بالضرب عليه بصورة مستمرة، ومحاولة مضايقاتها له خلال فترة 6 سنوات زواج.

وكشف جوني ديب خلال إحدى الجلسات بأنه عانى كثيرا من تعنيف إمبر هيرد له، كذلك ادعاءاتها الكاذبة التي تسببت له في الانزعاج خلال الجلسات المعقودة داخل المحكمة والتي يراها العالم أجمع، وهو ما أثار شعوره بالاشمئزاز من الأمر.

وبجسب ما كشفت التقارير أن إمبر هيرد ليس بإمكانها دفع الغرامة المحددة في الوقت الحالي، وهو ما قد يعرضها لإشهار إفلاسها.