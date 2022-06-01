انفصال شاكيرا وبيكيه يصدم الجمهور.. الخيانة تكتب النهاية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمة كبيرة تواجهها النجمة العالمية شاكيرا وبيكيه لاعب فريق نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد انتشار أنباء مؤخرا، عن انفصال شاكيرا وبيكيه، ما أثار العديد من التساؤلات بين متابعيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعية على مستوى العالم.

وسرعان ما تعددت عمليات البحث عن أسباب انفصال شاكيرا وبيكيه، وذلك عبر المحرك العالمي الشهير «جوجل».

تفاصيل انفصال شاكيرا وبيكيه

وحسب ما كشفت الصحيفة الإسبانية elperiodico، أن نجمة الغناء الكولومبية الشهيرة، تعرضت لصدمة كبيرة، بعدما أوشكت علاقتها على الانتهاء بالانفصال من صديقها لاعب الكرة الإسباني جيرارد بيكيه.

ولفتت التقارير إلى أن انفصال شاكيرا وبيكيه على وشك الوقوع خلال الفترة القصيرة المقبلة، وذلك بعدما اكتشفت الأولى خيانة الأخيرة لها مع صديقة له، ومن ثم بات يعيش بيكيه بمفرده وذلك بعد ضبط خيانته.

ولم تكن الخيانة هي الدافع الوحيد، بل تعددت أيضا سهرات جيرارد بيكيه المتكررة مع العديد من الفتيات، وهو ما أزعج شاكيرا، لتقرر الابتعاد عنه.

غموض حول علاقة شاكيرا وبيكيه

وخلال الأشهر القليلة الماضية كان أثير الجدل والغموض حول شاكيرا وبيكيه، وهو ما أثار التوقعات بانفصالهما، حيث أنهما لم يظهرا سويا منذ فترة كبيرة، ما يأتي عكس طبيعتهم، إذ اعتاد الثنائي على الظهور سويا في مختلف المناسبات.

ومن ناحية أخرى اختفى بيكيه من شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة شاكيرا، وذلك من خلال توقفه عن دعمه لها، والعكس صحيح، إذ جاء ظهورهما الأخير في مارس الماضي.

وسافرت المغنية وكاتبة الأغاني شاكيرا إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية، مرتين في مايو برفقة طفليها «ميلان» و«ساشا» دون وجود والدهما وصديقها بيكيه، إذ بدت حينها ملامح الحزن على المطربة الكولومبية الشهيرة، خاصة مع الاختفاء الواضح لبيكيه من حياتها.