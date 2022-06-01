جوني ديب يفوز في معركته ضد إمبر هيرد.. حصل على تعويض خرافي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما تزال قضية الثنائي العالمي جوني ديب وإمبر هيرد، تتصدر أحاديث منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، إذ أن هيئة محكمة المحلفين نطقت بالحكم النهائي، في قضية التشهير الكبيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام حول العالم.

وصول هيئة المحلفين إلى القرار النهائي

وحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن هيئة المحلفين قد توصلت إلى اتخاذ الحكم النهائي في محاكمة تشهير جوني ديب ضد أمبر هيرد، إذ جرى الحكم لصالح الممثل العالمي جوني ديب، ضد طليقته إمبر هيرد، وذلك بعدما حاولت الأخيرة التشهير به.

وقضت المحكمة لصالح جوني ديب بتغريم إمبر هيرد 15 مليون دولار أمريكيا، أي ما يعادل نحو 280 مليون جنيه.

تفاصيل قضية جوني ديب وإمبر هيرد

وخلال الأيام الماضية، كانت أثارت قضية تشهير إمبر هيرد لطليقها جوني ديب، الجدل مع محاولات الأولى في تشويه سمعة وصورة الآخير أمام العالم، وحاول كل من الطرفين في تقديم الدلائل التي تصدق على صحة أقوالهما على حدى.

وتعد قضية جوني ديب وأمبر هيرد واحدة من أكثر القضايا متابعة فنيًا في الوقت الحالي، وكانت حولها الكثير من الشائعات وكذلك التفاصيل خاصة في فترة المواجهة التي تواجه فيها فرق الدفاع مع أمبر هيرد وجوني ديب، وتأتي بعدها المرافعة النهائية لمدة ساعتين.

وخلال الجلسات قال جوني ديب إنه عانى خلال سماع كل تلك الادعاءات، فهي كلام مهين ومؤلم، ولا يوجد شخص كامل بالتأكيد لأننا بشر، وهو غير كامل، ولكنه في حياته لم يقترف أي عنف جنسي أو جسدي تجاه أي شخص، ومحاولة إقناع كل الناس إن تلك كانت حياته مع آمبر هيرد لمدة 6 سنوات كاملة أمر غير هين بالمرة، ولكنه رغم كل ذلك، قد جاء إلى المحاكمة.