طريقة عمل النسكافيه البارد بتكاليف بسيطة.. «الطعم زي الكافيهات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد مشروب النسكافيه بجميع طرق تحضيره من أهم المشروبات المفضلة لدى الكثيرون، سواء البارد أو الساخن، في جميع الأوقات، إذ يخصص البعض جزء من أموالهم لترددهم على الكافيهات والمحلات الخاصة بتحضيره، رغبة في الحصول على مشروبهم المفضل الذي تعلقوا به، وهو ما جعل العديد من الفتيات وربات المنازل يبحثن عن طريقة عمل النسكافيه البارد، لتحضيره في منزلهن دون الحاجة إلى تناوله في الكافيهات التي أصبحت تؤثر على وضعهن الاقتصادي.

ويقدم «هن» طريقة عمل النسكافيه البارد، وفقا للشيف نجلاء الشرشابي، المتميزة باستخدامها للإمكانيات البسيطة التي تتوفر داخل الكثير من المنازل والمطابخ، وذلك عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على سي بي سي سفرة.

مقادير عمل النسكافيه البارد

قهوة سريعة الذوبان

ملعقة قرفة

صوص كراميل

كوب حليب

سكر

طريقة عمل النسكافيه البارد

- أولًا، ضعي الحليب في وعاء مناسب على نار هادئة، ثم ضيفي إليه مسحوق القرفة.

- اتركي المكونات تتجانس معا، ثم ارفعيها من على البوتجاز.

- اتركي الخليط حتى يبرد ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي، واضربي المكونات مرة أخرى.

- جهزي القهوة في كوب التقديم، ثم اسكبي عليها خليط الحليب والقرفة، مع الحرص على التقليب حيدا حتى يتكون الوجه.

- ضعي صوص كراميل على وجه المشروب، حتى يضفي له مذاقا شهيا.

طريقة عمل النسكافيه البارد باستخدام الخلاط

تتعدد طرق تحضير النسكافيه البارد، ومنها الذي يعتمد فقط على استخدام الخلاط، وفقا لخبير الطبخ أميرة شنب، عبر برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «CBC» سفرة.

طريقة عمل النسكافيه البارد بالخلاط

- 2 ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة سريعة الذوبان.

- حليب بارد.

- كوب ماء.

- مكعبات ثلج.

- ملعقة صغيرة نسكافيه.

خطوات عمل النسكافيه البارد بالخلاط

- ضعي كمية السكر حسب رغبتك، بالإضافة إلى القهوة سريعة الذوبان ثم الماء، داخل الخلاط الكهربائي واضربي المكونات جيدًا حتى تتجانس معا.

- اتركي الخليط حتى تتكون الرغوة التي يمتاز بها النسكافيه المظبوط، ثم ضعي مكعبات الثلج، الحليب، كما يمكن استبدال الحليب الطبيعي بالبودرة.

- احرصي على خلط المكونات معا، ثم جهزي أكواب التقديم، وضعيه إلى داخلها ثم أدخليها إلى الثلاجة حتى تحصلين على مذاق أجمل.

نصائح عند تحضير النسكافيه البارد

- يفضل استخدام حليب بارد حتى يساعدك في الحصول على المذاق الشهي الموجود في الكافيهات والمحلات المخصصة لتناول النسكافيه.

- احرصي على تقليب المكونات جيدا، لذا يستحين استخدام الخلاط الكهربائي حتى تضمنين تجانسها معا.

- إذا كنت ترغبين في الحصول على أفضل مذاق لتناول النسكافيه البارد، ضعي صوص الكراميل على وجه المشروب.

- عند تحضير الكريمة الخاصة بمشروب النسكافيه، يفضل صنعها داخل إناء معدني، والبعد عن استخدام الأدوات البلاستيكية.

- يفضل الالتزام بمعايير تحضير النسكافيه، وعدم التفاوت في أي منها حتى تحصلين على المذاق المطلوب.