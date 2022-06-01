الامارات | معركة باللكمات بين كنغر غاضب ورجل.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن معركة باللكمات بين كنغر غاضب ورجل.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر رجل أسترالي أن يدافع عن نفسه في مواجهة كنغر عدواني كان يهاجمه بشدة.

الكنغر ليس عدوانيًا في الغالب، لكن الآلاف من الهجمات غير الموثقة تحدث في أستراليا عندما تشعر الحيوانات بالتهديد.

ووثقت كاميرا مراقبة في المكان المشاجرة التي وقعت بين كنغر ورجل في أحد الأحياء في نيو ساوث ويلز.

وتظهر اللقطات التي وثقتها الكاميرا، أن الرجل حاول الهروب من الكنغر إلا أن الأخير لاحقه وأوقعه أرضاً، ثم حاول الرجل الدفاع عن نفسه ضد الكنغر الغاضب، إلا أنه فشل، ليدخلا في عراك وتبادل الضربات، حتى سقط على إثرها الكنغر في الأرض، حينها سيطر عليه الرجل وشل حركته.

في حديثه إلى إحدى وسائل الإعلام المحلية، قال الرجل، واسمه كليف، أنه وجد نفسه كما لو أنه متورطًا في لعبة Man vs Roo بعد أن شاهد الوحش يحاول الإمساك بكلابه في الحديقة الأمامية. قال إنه "كنغر مجنون" وطوله ستة أقدام.

وأضاف كليف لوسائل الإعلام إن الإصابات التي لحقت به جراء اعتداء الكنغر عليه تضمنت عض إصبعه، وخدش في رأسه، وخدوش طولها حوالي بوصة ونصف على ساقه الخلفية، وتمزيق سرواله".

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