شبيهة دنيا سمير غانم تثير الجدل على السوشيال ميديا.. «نفس الملامح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يخلق من الشبه أربعين» مقولة شعبية شهيرة تنطبق على الأشخاص التي تجمعهم نفس الملامح بدرجة كبيرة، وهو ما جاء مؤخرا، بعد أن تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لشبيهة دنيا سمير غانم، ما أثار دهشة العديد من متابعيها.

وسرعان ما عبر العديد من نشطاء السوشيال ميديا، عن دهشتهم الكبيرة من الفتاة التي تدعى سارة جاما، شبيهة دنيا سمير غانم، إذ أنها لم تكن المرة الأولى في تشبيه ملامحهن ببعضهن البعض.

من هي شبيهة دنيا سمير غانم؟

- من مواليد شهر مارس عام 1989، أي تبلغ من العمر 32 عاما.

- لاعبة كرة قدم إيطالية شهيرة، حيث أنه مركزها هو الدفاع، كما أنها وقائد فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي للسيدات.

- شاركت سارة جاما في بطولة أمم أوروبا عام 2009، ولا تزال تحت سن 19 عاما.

- فازت الإيطالية «جاما» شبيهة دنيا سمير غانم ببطولة أوروبا تحت 19 سنة 2008، إذ كانت كقائدة لفريقها، كما أنها حصلت على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

- ظهرت سارة جاما لأول مرة مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم للسيدات في يونيو عام 2006.

- تتحدث الإبطالية الإنجليزية والإسبانية والفرنسية بطلاقة.

معلومات أخرى عن سارة جاما

- يتابع سارة جاما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» 167 ألف شخص من أنحاء العالم.

- تحرص على مشاركة متابعيها أهم إنجازاتها في عالم كرة القدم النسائية بشكل دائم، إلى جانب التكريمات المتعددة التي تحصل عليها.

- تتميز سارة جاما بظهورها الدائم بشعرها الكيرلي القصير.

- جاءت شهرتها بين المصريين بسبب الشبه الكبير الذي يجمعها بالفنانة دنيا سمير غانم.

- تشارك في العديد من الحملات الإعلانية للعديد من شركات الأزياء العالمية.