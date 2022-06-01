طريقة تسخين الأرز بوصفات متعددة.. «الطعم أحلى من الأول»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تقع الكثير من السيدات في حيرة عند رغبتهن في تسخين بعض الأطعمة، إذ يعتقد معظمهن بأن إعادة التسخين، سيفقدها مذاقها الشهي، وأخريات لا يعرفن الطرق الصحيحة لتسخين الوجبات، ومن بينها طريقة تسخين الأرز.

خطوات تسخين الأرز

ونظرًا لأن بعض الأطعمة تكون أنواع من البكتيريا الضارة عند إعادة تسخينها، يقدم «هن» طريقة تسخين الأرز وفقًا لموقع «Wiki How».

تسخين الأرز بالميكروويف

- أخرجي الأرز من الثلاجة، وضعيه في طبق مناسب للتسخين في الميكروويف.

- إذا كان وجبة الأرز داخل غلاف من الورق المقوى، يمكنك تركه في داخلها مع التأكد من عدم وجود معدن بها.

- ضيفي نسبة قليلة من الماء، تناسب كمية الأرز، إذ يلزم وضع الماء حتى لا يصبح الأرز جافًا وتحتفظين بمذاقه الشهي.

- يمكنك فك كتل الأرز باستخدام الشوكة، حتى يسهل عليك تسخينها جيدًا، وحتى تصبح حبات الأرز مفلفلة كما كانت عند الطهي أول مرة.

- احرصي على تغطية الطبق بمنشفة، حتى تحافظين على رطوبة الأرز، لذا يفضل وضع غطاء من البلاستيك آمن لاستخدام الميكروويف.

- جهزي الميكروويف على أعلى درجة حرارة عند تسخين الأرز، أما الوقت يحدد وفقًا لكمية الأرز التي تريدين تسخينها، ولكن عند تسخين الأرز المجمد يفضل تركه لمدة تتراوح من دقيقتين إلى 3 حتى تضمنين رطوبته.

- احرصي على ترك الطبق المسخن داخل الفرن لمدة دقيقتين عقب التسخين، مع استخدام القفازات عند إخراجه.

تسخين الأرز على الموقد

ويمكن تسخين الأرز من خلال استخدام البوتجاز، باتباع الخطوات التالية:

- ضع الأرز في مقلاه على نار هادئة، ثم ضيفي إليه كمية قليلة من الماء تناسب حجم الأرز، كما يمكنك إضافة ماء إذا لاحظت أن الأرز يحتاج إلى ترطيب أكثر عند التسخين.

- ضيفي الزبدة أو الزيت إلى الأرز مثلما يفضل أسرتك، حيث يساعد هذه الخطوة في زيادة رطوبة الأرز فضلًا عن المذاق الشهي الذي يضفى إليه، بالإضافة إلى أنه يمنع حبات الأرز من الالتصاق في قاع المقلاه.

- يمكنك تفتيت حبات الأرز المتكتلة باستخدام الملعقة أو الشوكة، حتى تكون عملية التسخين بالتساوي، بالإضافة إلى أن التقليب يساعد في وصول الزبدة إلى الأرز وضمان نكهتها.

- اتركي الأرز على نار هادئة، وضعي عليه غطاء محكم، حتى يساعد في حبس البخار وترطيب الأرز وعودته كما كان طازجًا.

نصائح عند حفظ الأرز وتسخينه

يقع الكثير من السيدات في أخطاء دون قصد، ولكن تضر بصحة أسرتهن بشكل كبير، لذا يلزم معرفة الآتي:

- يحتوي الأرز المطهي على عدد من الجراثيم التي تقبل التحول إلى بكتيريا، ويحدث ذلك عند تعرضه لدرجات حرارة المطبخ لمدة طويلة.

- إذا كنت ترغبين في إعادة تسخين الأرز مرة أخرى، يفضل وضعه داخل الثلاجة فورا وحفظه جيدا داخل علبة من البلاستيك الصحي.

- يفضل تناول الأرز عقب مرور يوم واحد فقط من حفظه، حتى تضمنين سلامته.