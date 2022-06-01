الامارات | قرار سعودي حول «عبوات ماء زمزم»

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سعودي حول «عبوات ماء زمزم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت السلطات السعودية اليوم الأربعاء منع المسافرين الى خارج المملكة من وضع «عبوات ماء زمزم» داخل الأمتعة الموزونة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية «واس» اليوم الأربعاء «أن الهيئة العامة للطيران المدني في الملكة أصدرت تعميماً جديداً إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع (عبوات زمزم) داخل الأمتعة الموزونة».

وشددت الهيئة «على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك».

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