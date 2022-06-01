بعد شائعة خطبتها.. ليلى أحمد زاهر تفاجئ هشام جمال في عيد ميلاده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة، ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة جديدة خلال احتفالها بعيد ميلاد الفنان هشام جمال.

ونشرت ليلى أحمد زاهر، صورة لاحتفالها بعيد ميلاد هشام جمال، مع تصميمات «البلالين» الهيلوم، وصورة مرسومة له، معلقة عليها: «عيد ميلاد سعيد يا أخي، أنت أفضل صديق، وشريك العمل وأكثر شخص يهتم قابلته في حياتي، ستستمر دومًا في التألق في كل ما تفعله لأنك لن تفشل أبدًا في إلهامنا بعملك الجاد وعقلك الإبداعي».

حقيقة خطبة ليلى أحمد زاهر تثير حيرة متابعيها

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا العديد من الأنباء عن خطبة ليلى أحمد زاهر من نجل فنان شهير، خلال الفترات القليلة الماضية، وذلك عبر عدد من الصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تساءل الكثيرون عن حقيقة خطبة ليلى أحمد زاهر؟ ومن هو خطيبها الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

ولم تعلق ليلى على الشائعات بالنفي أو التأكيد، وهو ما آثار استمرار التساؤلات حولها.

معلومات عن ليلى أحمد زاهر

- وُلدت الفنانة عام 2003، أي تبلغ من العمر 19 عاما.

- بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت في مرحلة الطفولة، فلم تبلغ حينئذ عامها الخامس، وذلك من خلال مشاركتها في أحداث الجزء الثاني من فيلم «عمر وسلمى» أمام الفنانين تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف.

- شاركت فيما بعد في فيلم «محترم إلا ربع» أمام الفنان محمد رجب، ووالدها الفنان أحمد زاهر.

- عادت ليلى أحمد زاهر للعمل في التمثيل مجددا في فترة شبابها مجددَا.

- واحدة أكثر الفنانين الشباب نشاطا عبر منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام»، نحو 4 ملايين شخص.

- شاركت في بطولة الجزأين الأول والثاني من مسلسل في بيتنا روبوت مع هشام جمال.