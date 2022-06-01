«درة» تكشف لأول مرة سبب تأخرها في الزواج: نفسي أبقى أم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن الفنانة درة من النجمات اللائي يتداولن حياتهن الشخصية في الأحاديث أو اللقاءات التلفزيونية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم حضورها الدائم بشخصها إلا أن أسرار زواجها وعلاقتها العاطفية على وجه الخصوص لم تكن مشاعًا يومًا، ولكنها كشفت جانبًا منها بعد عامين من الزواج في حديثها مع شيرين عرفة في برنامجها المذاع عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور «إنستجرام».

سبب تأخر درة في الزواج

المهندس هاني سعد هو زوج درة الذي قالت عنه «ماليش غيره» وأنه أهم شخص في حياتها في الفترة الحالية، وكانت شخصيته الدافع وراء ارتباطها به لتعترف بأنها تزوجت متأخر حسب التقاليد والعادات وحساباتها لسن الزواج، وأرجعت السبب إلى أنها لم تكن تملك مفاهيم وردية عن الزواج بسبب طلاق والديها وهي في السادسة من عمرها، وصار لكل من والديها حياته البعيدة عن الأخر، وظلت هي وأخيها رفقة والدتهما التي تركها زوجها في سن صغيرة لم تكن أتمت عامها الـ28 بعد، لتعتمد على نفسها حتى تربي ابنتها درة وأخيها.

انفصال درة وهاني سعد قبل الزواج

لم يعلم الجمهور أن الفنانة درة وهاني سعد سبق وارتباطا وانفصلا قبل إعلان ارتباطهما رسميا للجمهور، وكشفت عن ذلك خلال لقائها مع شيرين عرفة، لتقول إنه في البداية كان يعتقد مثل كثيرين أنها «تنكة ومغرورة»، ولكن مع اقترابه منها وجد عكس ذلك، فهي ليست متذكرة أول لقاء لهما فكان منذ سنوات عدة، ولكنهما التقيا من خلال أصدقاء مشتركين فيما بعد وبدأ التعارف بينهما «أعجبت بيه كشغله وعمل نفسه بنفسه، كنت شايفاه صديق أكتر، لما اتكلمنا أول مرة بجد لاقينا احتياجاتنا واحدة والمشاعر بتيجي بالتدريج، المشاعر الحقيقية هي اللي بتيجي بالتدريج مش الحب من أول نظرة، والشخص هيكون نرجسي أوي لو دور على حد مرايته».

وعن انفصال درة وهاني سعد قبل الزواج، كشفت أنه طلب منها الزواج وهما يجلسان في أحد المطاعم ووافقت، وبعدها حدث خلافًا وانفصلا، وسافرت إلى تونس ثم فرنسا حتى تتجاوز الأمر، وعند عودتها في المطار اتجه بها السائق إلى مكان مختلف ووجدت المهندس هاني سعد هناك وبحوزته بوكيه ورد وطلب منها الزواج مرة أخرى، وكانت المرة التي تم فيها الزواج، وكشفت عن أهم ما جذبها لزوجها هاني، قائلة: «كان بياخد باله من تفاصيلي، الحاجات اللي بحبها وما بحبهاش حتى الحاجات الصغيرة، لفت نظري خفة دمه، لو أحلى واحد في الدنيا ودمه تقيل الحياة بتبقى صعبة».

وعن الأمومة في حياة درة، أكدت أنها تتمنى أن تنجب: «نفسي أكون أم، نفسي أخلف واحد بس».