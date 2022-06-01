الجانب الإنساني في حياة هشام جمال.. جبر خاطر طفلة من ذوي الهمم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعتبر الفنان هشام جمال، واحدًا من أنجح الفنانين الشباب، إذ استطاع في فترة قصيرة الاستحواذ على انتباه الجمهور، فهو أصغر منتج موسيقي على مستوى العالم، وأثبت نفسه على جميع الأصعدة في الغناء والتمثيل والإنتاج.

ويحتفل الفنان هشام جمال، اليوم 1 يونيو، بعيد ميلاده الـ29، ويُقدم «هُن» فيما يلي، لقطات من حياته الفنية والشخصية، خلال السطور التالية.

علاقة هشام جمال ودنيا سمير غانم

نجاح كبير حققه الثنائي هشام جمال ودنيا سمير غانم، في العديد من الأعمال، بينها إعلان «ارسم قلب»، مسلسل «نيللي وشريهان»، «لهفة»، مسلسل «في اللا لا لاند» ومسلسل «بدل الحدوتة ثلاثة» وشارك في الأخير كمؤلف وممثل أيضًا، وأحدثت تلك الأعمال تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور وارتبطوا بها.

وعلى مدار 10 أعوام، تعاون فيها الثنائي في الكثير من الأعمال، لم يحدث بينهما أي خلافات، حتى تحدث هشام جمال، عن خلاف وحيد الذي دار بينهما بسبب مسلسل «عالم موازي»، خلال استضافته عبر برنامج راديو 9090، إذ قال: «علاقتي بدنيا أكبر وأهم من أي عمل، قد أكون شخص عصبي، لكن هذا لا يؤثر على علاقتنا، دنيا تستطيع احتوائي وبيننا تفاهمًا كبيرًا».

تحقيق حلم طفلة من ذوي القدرات

كما عُرف عن الفنان هشام جمال، مساعداته المختلفة لغير القادرين وذوي القدرات الخاصة، إذ شارك في الحفل التي تقيمه الرئاسة، بعنوان «قادرون باختلاف»، واستطاع مفاجأة طفلة من أصحاب الهمم تدعى «رحمة»، خلال برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، إذ استطاع إدخال الفرح والسرور على قلبها، بعد تمنيها رؤيته والغناء معه، قائلًا:«أنا شوفت الحلقة وقولت لازم أجيلك مخصوص، وإيه أكتر حاجة بتحبي تغنيهالي».

دعم وغناء دويتو

كلمات دعم وإشادة، وجهها الفنان هشام جمال، للطفلة رحمة من ذوي الهمم، مثنيا على موهبتها، أمام ملايين من المشاهدين، إذ قال بعد الغناء معها، أغنية «نفسي أكون مشهورة بجنون»، من تتر مسلسل «لهفة»: «مبسوط إني شوفتك وفخور بيكي، وعايز اتفق معاكي إنك تحضري معانا الحفلة الجديدة وتتعرفي على الباند الجديد، وتغني معانا من أول اليوم للخروج على الاستيدج».