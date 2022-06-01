أمينة شلباية تثير الجدل بـ طريقة أكل الموز: «اليوم كله ضاع» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل والموضة أمينة شلباية، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمقطع فيديو جديد، في إطار الحلقات التي تقدمها نحو الموضة والإتيكيت، لجمهورها بشكل مستمر.

وتناولت الإعلامية أمينة شلباية، خلال مقطع الفيديو، خطوات وطريقة الإيتيكيت في تناول فاكهة الموز، حال التواجد في مناسبة أو اجتماعًا رسميًا.

بالشوكة والسكينة في 3 دقايق

وخلال المقطع المقتضب الذي اقترب من الـ 3 دقائق، شرحت الإعلامية أمينة شلباية، فنون الإتيكيت في تقشير وتقيع وتناول ثمرة الموز: «لو في مناسبة رسمية، أو اجتماع رسمي، لازم ناكل بالطريقة دي، مينفعش اقشرها واكلها كدة على طول كأننا في البيت».

وشرحت «شلباية» خطوات تقشير ثمرة الموز، ومن ثم تقطيعها لقطع صغيرة باستخدام السكين، قبل تناول القطع الصغيرة بالشوكة.

تفاعل الرواد مع المقطع

وعلى الفور تفاعل الرواد مع المقطع الذي حقق الالآف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بين منتقدي الأمر والسخرية منه، مدونين: «هاكل موزة في نص ساعة»، و«اليوم هيخلص وأنا باكل موزة واحدة»، و«الإتيكيت تسهيل مش تعقيد، إيه كل الخطوات دي».

أمينة شلباية تقدم طرق الحفاظ على البشرة في فصل الصيف

وكانت خبيرة التجميل والموضة، الإعلامية أمينة شلباية، قدمت العديد من الطرق للحفاظ على البشرة في فصل الصيف، والتي جاءت على النحو التالي:

- تجنب تناول القهوة بكثرة خلال فصل الصيف حتى لا تُصاب البشرة بالجفاف والتجاعيد للبشرة.

- الحفاظ على البشرة من التعرض للشمس بشكل مباشر.

- تجنب الإكثار من تناول السكريات بكثرة لأنها تمتص الكولاجين الموجود في الجسم.

- تجنب إزالة الشعر المستديم من البشرة، لأنها تؤثر على نعومة البشرة بشكل كبير.

- الحرص على تجنب تعرض البشرة للتكييف لفترات طويلة، لأنه يصيب البشرة بالجفاف.

- ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

- تجنب وضع الموبايل على البشرة عند التحدث في الهاتف المحمول.