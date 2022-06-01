أضرار نقص الحديد في الجسم.. أبرزها فقر الدم والشعور بالقلق الدائم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج جسم الإنسان إلى العديد من الفيتامينات؛ ليحتفظ بحيويته وتنشط الذاكرة، إذ إن الخلايا الموجودة داخل الجسم تحتاج إلى التجديد يوميًا من خلال وجود هذه الفيتامينات، لكن مع وجود نقص في الحديد في جسم الإنسان سيؤثر سلبيًا على صحة الإنسان وخلايا الجسم، لذلك سنعرض لكم أضرار نقص الحديد في الجسم.

أضرار نقص الحديد في الجسم

عرض موقع «هيلث لاين» الأمريكي الطبي، أضرار نقص الحديد في الجسم ومنها:

ـ فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ـ الإرهاق الشديد نتيجة نقص الحديد، الذي ينتج عنه نقص هرمون الهيموغلوبين، وهو الهرمون المسؤول على عن توصيل كمية الأكسجين إلى كافة أجزاء الجسم.

ـ شحوب البشرة وتغير لونها بسبب نقص الهيموغلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء، الذي يعطي الدم لونه الأحمر، لذلك فإن المستويات المنخفضة الناتجة عن نقص الحديد تجعل الدم أقل إحمرارًا.

ـ ضيق التنفس وأمراض الجهاز التنفسي بسبب عدم نقل الأكسجين إلى جميع أجهزة الجسم.

ـ الصداع الدائم والغيثان.

ـ برودة أطراف الجسم دائمًا.

ـ الشعور بالقلق الدائم.

ـ إمكانية الإصابة بأمراض القلب وزيادة ضربات القلب بسبب نقص الأكسجين.

ـ جفاف الجلد وتساقط الشعر باستمرار.

ـ حدوث شقوق في الشفتان واللسان أو تورم في اللسان.

ـ متلازمة اهتزاز الأرجل تحدث بسبب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ـ ضعف الأظافر وكسرها بسهولة هي إشارة لنقص الحديد.

ـ ضعف الجهاز المناعي وبالتالي الإصابة بالعدوى والفيروسات بسهولة.

ـ في حالة المرأة الحامل يؤدي نقص الحديد إلى الولادة المبكرة.

ـ نقص الحديد يعيق نمو جسم الأطفال.

ـ حدوث اضطرابات نفسية تؤدي إلى الاكتئاب.

أطعمة تعالج نقص الحديد في الجسم

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على علاج وتجنب أضرار نقص الحديد في الجسم، سنعرض لكم بعضًا منها وفقًا لموقع «مايو كلينيك» الإنجليزي الطبي:

ـ الجرجير من أفضل الخضروات التي تساعد على زيادة مستوى الحديد في جسم الإنسان بسبب احتواءه على كمية عالية من الفيتامينات، كما أنه يساعد على الحفاظ على الشعر وعدم تساقطه.

ـ البقوليات مثل العدس لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد التي يحتاجها جسم الإنسان لتجديد خلاياه.

ـ الأسماك والجمبري والتونة تحتوي على كمية كبيرة من الحديد.

ـ العسل الأسود يحتوي على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات.

ـ تناول أطعمة وفاكهة تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال.

ـ تناول المكملات الغذائية إذا نصحك الطبيب بذلك.

ـ تجنب المشروبات التي تمتص الحديد من الجسم مثل القهوة والشاي.