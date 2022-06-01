طريقة تشغيل المكيف على البارد في 3 خطوات فقط

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال فصل الصيف يعاني الكثيرون من الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، وسرعان ما يتم البحث عن وسائل جيدة للتهوية وتوفير الشعور بالترطيب اللازم والتخفيف من حدة الطقس الحار، لذلك تعددت عمليات البحث عبر المحرك الشهير «جوجل» عن طريقة تشغيل المكيف على البارد.

وعلى هذا النحو، نستعرض في السطور التالية، خطوات طريقة تشغيل المكيف على البارد، وذلك حسب ما كشف موقع scmdfwai العالمي المهتم بشؤون الحياة العامة.

طريقة تشغيل المكيف على البارد

1- ابدأ خطوات طريقة تشغيل المكيف على البارد، من خلال التعرف على أيقونة التبريد، وهي عبارة عن المؤشر الذي يوضح لنا ما إذا كان مكيف الهواء مضبوطا على درجة الحرارة الباردة أم لا.

2- في الخطوة التالية، ستظهر تلك الأيقونة على شاشة المكيف أمامك، وكذلك على ريمود التكييف.

3- في حال ظهور تلك الأيقونة على كل من المكيف وجهاز التحكم الخاص به، ستبدأ تشعر بخروج الهواء البارد من المكيف.

أما في حال عدم خروج الهواء البارد، فقد تكون هذه علامة إلى وجود خلل أو عطل ما في مكيف الهواء الخاص بك، ومن ثم عليك المسارعة في الاتصال بخدمات الصيانة المخصصة، وإطفاء مكيف الهواء.

طريقة تشغيل المكيف على الساخن

أما لضبط مكيف الهواء الخاص بك على درجة الحرارة الساخنة، فهناك طريقتين للتعامل مع الأمر، لكنهما يتمثلان في تغيير وضع الجهاز الخاص بك، وذلك من خلال استخدامك لريمود الكونترول والضغط على الزر الذي يحمل كلمة Mode.

1- الطريقة الأولى:

- ابدأ في اختيارك للمود التلقائي Auto، وذلك بالضغط على الزر الخاص بتغيير الوضع Mode الذي أشرناه إليه. في ريمود الكونترول.

- ومن ثم ابدأ في التنقل بين الخيارات المتعددة التي ستظهر على شاشة جهاز التحكم «الريمود»، وكذلك على شاشة المكيف، وهنا إذا وجد الخيار Auto أو تلقائي متاح أمامك على شاشة الريمود فسوف يظهر بالتالي على شاشة المكيف، وفي هذه الحالة سيستجيب التكييف ويبدأ في استشعار درجة حرارة الغرفة الخاصة بك، ويبدأ في ضخ الهواء الساخن.

2- الطريقة الثانية:

فيما تتمثل الطريقة الأخرى في ظهور كلمة Heat، أو أيقونة على شكل قرص الشمس الذهبي، أو شعلة للنيران، على الشاشة الخاصة بمكيف الهواء، وهنا يعني في تلك الخطوة بأنه تم ضبط الجهاز على وضع بث الهواء الساخن، وليس الوضع الأوتوماتيكي، وسرعان ما ستبدأ استشعار الهواء الساخن داخل الغرفة، وتعد تلك الطريقة هي الأسهل في الاستخدام.