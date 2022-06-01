ظهرت بالحجاب مع كلوب.. سِلمى بازرعة تروي لـ«هن» سر اختيارها في حملة ليفربول ورسالتها لصلاح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمكنت بملامحها الهادئة وإطلالتها البسيطة غير المتكلفة وهي مرتدية الحجاب، من جذب أنظار العالم نحوها، وذلك عقب ظهورها إلى جوار يورجن كلوب، واللاعب كيرتس جونز، وذلك خلال خضوعهم لجلسة التصوير الخاصة بالحملة الدعائية الخاصة بطرح الزي الرسمي الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي، لسرعان ما تتجه أنظار العالم نحو سِلمى بازرعة.

وظهرت سِلمى بازرعة وهي مرتدية القميص الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي، وكذلك حجابها البسيط، وباتت محط أنظار العديد من مشجعي النادي وغيرهم حول العالم.

سِلمى بازرعة تتحدث عن نفسها

حاور «هن» الفتاة الإنجليزية ذات الأصول اليمنية، والتي كشفت في تصريحات خاصة عن نفسها، وكذلك مجال عملها، وكيفية اختيارها للمشاركة ضمن الحملة الدعائية لنادي ليفربول الإنجليزي، وإلى نص الحوار:

في البداية نود التعرف على سِلمى

- اسمي سِلمى بازرعة، أبلغ من العمر 22 عاما، أحضر لرسالة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، وأعمل حاليا كمدير تنفيذي لوسائل التواصل الاجتماعي في إحدى وكالات التسويق.

متى اتجهتِ إلى عالم الموضة والأزياء، ومتى بدأ حبك له؟

- لطالما أحببت الموضة وكان لدي اهتمام كبير بها، لأنني أجد أنه من الجميل كيف يمكن للناس التعبير عن أنفسهم من خلال طريقة لبسهم.

هل أنتِ مقيمة دائمة في المملكة المتحدة؟

- نعم، أنا مواطنة بريطانية.

هل تشجعين ليفربول؟

- نعم، أشجع ليفربول، إنه فريق عظيم.

وماذا تحبين في محمد صلاح، ولماذا؟

- مو صلاح مذهل ويعرف ما يريد في كرة القدم ولهذا أنا أقدره، لكنني للأسف لم أقابله ولكن يوما ما سأستطيع.

كيف تم اختيارك للمشاركة في الحملة الإعلانية مع ليفربول؟ وبماذا شعرتِ تجاه الأمر؟

- لقد تم الاتصال بي من خلال شركة الأحذية الشهيرة Nike لأنها الشركة الراعية لنادي ليفربول، ومن ثم أخبروني أن لديهم حملة لإطلاق المجموعة الجديدة من الزي الخاص بهم، ويريدون مني أن أشارك بها، فقلت نعم على الفور، لقد كان الأمر مذهلاً للغاية ويوم لن أنساه أبدًا.

حدثينا عن شعورك بعد الظهور بجانب يورجن كلوب، وأخبرينا أيضًا كيف شعرت سِلمى عندما ظهرت بحجابها أمام العالم؟

- كان يورجن كلوب مذهلاً للغاية، لقد كان هادئًا جدًا ومرحبًا بي حقًا، أما بالنسبة لظهوري بالحجاب، شعرت بالدهشة والفخر لارتدائه أمام العالم، فإنه يمثلني، وفخورة جدًا بكوني مسلمة وسعيدة لأنني أستطيع أن أظهر للناس مثلما أنا عليه.

ما هي خططك للمستقبل بعد أن أصبحتِ حديث العالم؟

- أريد أن أستمر في فعل ما أحبه أكثر وهو المضي في العمل بمجال الموضة والأزياء، وكذلك التأثير على الأجيال الجديدة التي تشعر بالقلق، فالإسلام جميل للغاية.