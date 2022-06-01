الامارات | 11 قتيلا و21 مفقودا جراء الإعصار "أجاثا" بالمكسيك

ونقلت وسائل الاعلام عن السلطات قولها إن الإعصار سبب فيضانات وانهيارات أرضية فيما بلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 165 كيلومترا.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي 11 شخصا مصرعهم فيما فقد 21 آخرون جراء الإعصار "أجاثا" الذي اجتاح مناطق شاسعة في مختلف أنحاء المكسيك بحسب سلطات ولاية أوكاساكا.

محمد ايمن

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