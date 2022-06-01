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الامارات | 11 قتيلا و21 مفقودا جراء الإعصار "أجاثا" بالمكسيك

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شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلا و21 مفقودا جراء الإعصار "أجاثا" بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي 11 شخصا مصرعهم فيما فقد 21 آخرون جراء الإعصار "أجاثا" الذي اجتاح مناطق شاسعة في مختلف أنحاء المكسيك بحسب سلطات ولاية أوكاساكا.

ونقلت وسائل الاعلام عن السلطات قولها إن الإعصار سبب فيضانات وانهيارات أرضية فيما بلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 165 كيلومترا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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