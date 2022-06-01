الامارات | علامات تدل على الإصابة بسرطان الكبد

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على الإصابة بسرطان الكبد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد تكون أعراض السرطان غامضة أو يصعب اكتشافها، ولكن هناك بعض الأعراض الأخرى أكثر وضوحا تدل على الإصابة بسرطان الكبد حيث تقول جمعية السرطان الأمريكية إن هناك عددا من العلامات التي قد تكون متعلقة بتناول الطعام وتشمل فقدان الوزن دون محاولة، وفقدان الشهية أو الشعور بالشبع بعد تناول وجبة صغيرة.

وتشمل العلامات الأخرى:



•الغثيان أو القيء.

• تضخم الكبد، الشعور بالامتلاء تحت الضلوع على الجانب الأيمن

• تضخم في الطحال يشعر بالامتلاء تحت الأضلاع على الجانب الأيسر

• ألم في البطن أو بالقرب من الكتف الأيمن

• تورم أو تراكم السوائل في البطن

• الحكة

• اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الحمى وتضخم الأوردة في البطن حيث يمكن رؤيتها من خلال الجلد ووجود كدمات أو نزيف غير طبيعي وذلك وفقاً لما نشرته "اكسبرس".

ووجود هذه الأعراض لا يدل على الإصابة المؤكدة بسرطان الكبد ولكن من المهم أن يفحصها طبيب عام يتم تشخيص الحالة مبكراً للاستجابة للعلاج.

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