فوائد اليانسون للنساء.. يقلل من آلام الدورة الشهرية وحارق للدهون

القاهرة - سمر حسين - صحة

اشتهر اليانسون بفوائدة العديدة على جميع المستويات، وفوائد اليانسون للنساء على وجه الخصوص عديدة، فهو نبات له رائحة طيبة ويعرف بأنه من أقدم الأعشاب التي عرفتها البشرية.

يقدم لكِ موقع «هن» تقريرا مفصلا نرصد فيه فوائد اليانسون للنساء وفقا لموقع «هيلث لاين» المتخصص في الصحة

ومن ضمن فوائد اليانسون للنساء، أنه يحافظ على التمثيل الغذائي للجسم، ونسبة حرق الدهون بالجسم، وذلك لأنه يقوم بتحفيز الهرمونات والإنزيمات، ويستخدم في علاج نزلات البرد والإنفلونزا، كما تساعد خاصية إزالة السموم الموجودة في بذور اليانسون على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم ويعمل كملين طبيعي.

العديد من الفوائد النفسية لليانسون

يذكر الأطباء بأن له العديد من الفوائد النفسية، فهو يعالج الاكتئاب لدى السيدات، فالسيدات التي تشرب منه يوميا، تقل لديهن أعراض الاكتئاب، خاصة التي تكون ما بعد الولادة.

كما أنه يساعد في علاج عسر الهضم، فشرب كوب منه بعد كل وجبة، يساعد في تقليل هذه المشكلة بشكل ملحوظ، كما أنه يعالج المغص والتقلصات الهضمية فيساعد في علاج الإمساك.

اليانسون يُستخدم في علاج مشاكل المعدة

وتشير أخصائية التغذية «نورهان قنديل» إلى أن اليانسون يُستخدم في علاج مشاكل المعدة والبشرة ومضاد للأكسدة قوي ومفيد لعدم انتظام الدورة الشهرية وجميع اضطرابات الدورة الشهرية، كما يعمل كمقوٍ للمناعة طبيعي ويحمي الجهاز التنفسي من الأمراض.