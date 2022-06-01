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طريقة عمل الكابتشينو مثل الكافيهات: وصفات اقتصادية على قد الإيد

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكابتشينو في المنزل

يعتبر الكابتشينو، من أكثر المشروبات الساخنة التي يفضلها الكثيرون، نظرا لمذاقه الطيب والشهي، ويعتبر واحدا من الأساسيات في فترة الصباح، إذ يقرر البعض بدء اليوم به، ويتساءل البعض عن طريقة عمل الكابتشينو مثل المحال الكبرى في المنزل، توفيرا للأموال الطائلة التي ينفقها البعض كل يوم، للحصول على كوب بمذاق طيب.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل الكابتشينو مثل المحال، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات اقتصادية، للسيدات وربات المنازل، بمقادير سهلة على قد الإيد.

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مقادير عمل الكابتشينو

قهوة سريعة التحضير

كوب سكر

كوب ماء

كوب حليب

طريقة عمل الكابتشينو في المنزل

في البداية يتم وضع الماء والقهوة سريعة التحضير والسكر في وعاء عميق، مع التقليب المستمر للحصول على خليط كريمي، ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة، ثم يتم وضع الحليب على الخليط، ويتم خفقه جيدا، إما باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي.

يتم اخراج الوعاء الكريمي من الثلاجة، مع تجهيز أكواب الكابتشينو للتقديم الجيد، ومع خفقه جيدا، ثم نضع كيس الكابتشينو في الوعاء مع الضرب الجيد، للحصول على رغوة، ثم يتم إضافة الرغوة على الخليط، ويمكن إضافة الكراميل على الوجه من خلال استخدام السكر المحروق، ورسمه بالسكر للحصول على شكل جذاب يسر الناظرين.

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مقادير الكابتشينو بالقشدة

ملعقتان كبيرتان قهوة 

نسكافية

كوبا ماء ساخن

 سكر

كوب قشدة

 لبن بودرة

طريقة تحضير الكابتشينو بالقشدة

في البداية يتم مزج القهوة والنسكافية مع الماء واللبن، للحصول على رغوة، بواسطة خلاط كهربائي أو مضرب يدوي، ثم يتم إضافة السكر، مع الخلط الجيد للحصول على رغوة، وبعدها يتم إضافة القشدة، وإعادة الخلط الجيد للحصول على رغوة مناسبة، ويتم توزيعهم على أكثر من كوب والاستمتاع به خلال جلسات الأصدقاء والأسرة وخلال فترة الصباح والمساء.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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