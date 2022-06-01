تعرفي على طريقة عمل مكرونة بشاميل بالفراخ.. «سهلة وعلى قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة البشاميل من الأكلات المفضلة لجميع الأفراد لأنها تعتبر من الأكلات الشعبية التي تفضلها جميع الأمهات، ولا توجد سفرة مصرية يخلو منها طبق مكرونة بشاميل بالفراخ، لذلك تتساءل الفتيات في بداية زواجهن عن طريقة عمل مكرونة بشاميل بالفراخ.

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالفراخ

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل مكرونة بشاميل بالفراخ حسب الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج «على قد الإيد» على قناة CBC سفرة، بخطوات سهلة وبسيطة.

المكونات

ـ كيس واحد من المكرونة القلم

ـ نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظم

ـ ملعقتان كبيرتان من الملح

ـ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ـ بصلة

ـ فلفل ألوان شرائح

ـ أربع أكواب من اللبن البارد

ـ أربع ملاعق من الدقيق

ـ أربع ملاعق من السمن

ـ ملعقتان من الزيت

ـ لتر من الماء

ـ سبع بهارات

ـ بهارات دجاج

ـ بيضة

ـ جبنة موتزاريلا

الطريقة:

أولًا: في حلة بها ماء وملعقة من الزيت وملعقة من الملح ضعي المكرونة حتى تنضج ثم صفيها في المصفاة واحتفظي بكوب من ماء المكرونة.

ثانيًا: في حلة صغيرة قطعي البصلة وصدور الدجاج شرائح وضعيهم في الحلة مع ملعقة كبيرة من الزيت حتى تأخذ صدور الدجاج اللون الأبيض ثم ضعي الملح والفلفل الأسود وسبع بهارات وبهارات الدجاج وقلبيهم جيدًا ثم اخفضي من النار لتصبح هادئة وضعي الفلفل الألوان وقلبيهم واتركيهم حتى تنضج.

ثالثًا: في حلة أخرى كبيرة حضري البشاميل عن طريق وضع ملاعق السمن عليهم الدقيق وقلبيهم جيدًا ثم ضعي اللبن بالتدريج مع التقليب باستمرار وضعي الملح والفلفل الأسود وقلبيهم حتى يتماسك الخليط إلى حدٍ ما ثم ضعي البيضة وقلبيهم وارفعيهم من على النار.

رابعًا: في صينية مستطيلة ادهنيها بملعقة من الزيت عليها ملعقة من البشاميل ثم ضعي صف من المكرونة وعليها صدور الدجاج وقليل من البشاميل ثم ضعي باقي كمية المكرونة وعليهم باقي كمية البشاميل ثم ضعي الجبنة الموتزريلا على الوجه وضعيها في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج، ثم قطعيها وضعيها في طبق التقديم بجوار بطاطس محمرة وسلطة زبادي.

طريقة عمل سلطة الزبادي

المكونات

ـ علبة زبادي

ـ ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ـ ملعقة من الكمون

ـ نعناع جاف

ـ ملعقة من الملح

ـ ملعقة زيت

الطريقة: ضعي علبة الزبادي في وعاء كبير وعليها ملعقة الثوم والكمون والملح والنعناع الجاف وقلبيهم جيدًا ثم ضعي ملعقة الزيت وضعيها في طبق التقديم.