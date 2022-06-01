علاج السخونة عند الأطفال.. احذري كمادات الكحول والخل

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات مع انتشار العدوى عن علاج السخونة عند الأطفال وذلك لأن ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال والرضع قد يكون من أخطر الأمور على الإطلاق، إلا أن الكثير من الأمهات لا تهتم بالسبب وراء ارتفاع درجة الحرارة، وتكتفي فقط ببعض الأدوية التي تساهم في خفض الحرارة، مع القيام بعمل كمادات باردة، ولكن في بعض الأحيان قد يكون ارتفاع درجة الحرارة مؤشراً في غاية الخطورة، يستدعي الذهاب إلى العيادة الطبية لإجراء الفحوصات الطبية، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على أسباب ارتفاع الحرارة لدى الأطفال ومتى يكون الأمر خطيراً.

يقدم موقع «هن» لكي نصائح طبية من طبيب الأطفال هاني عصام، والتي قدمها في فيديو مفصل عن علاج السخونة عند الأطفال،أكد فيه أن المبالغة في ارتداء الملابس من أكبر غلطات الأمهات فتغطية الطفل بعدد كبير من الملابس أثناء فصول السنة، ولكن يجهل الكثير منهن أنه قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة أجسام الأطفال،بالإضافة الى إحتمالية إصابة الطفل بالعدوى الفيرسية أو البكتيرية التي تساهم في إرتفاع درجة حرارتة، ومن أعراض ذلك ملاحظة تعرقهم بشدة، الأمر الذي قد يعرض بشرة الأطفال للخطر ويُصاحب ذلك التهابات وحساسية.

نصائح يجب إتباعها لـ علاج السخونة عند الأطفال

أوضح طبيب الأطفال أن ارتفاع حرارة الأطفال أول التعامل فيه:

إعطاء لبوس خافض للحرارة

فتح التكييف على درجة حرارة 20-22 أو المروحة على السرعة المتوسطة

الاستعانة بالأدوية الخافضة للحرارة (من 5-6 مرات)

التقليل من ارتداء ملابس الطفل

الاعتماد على الملابس الخفيفة

عمل كمادات باردة ماء فقط تحت الإبط وما بين الفخذين

تناول السوائل الصحية مثل الماء

إعطاؤه العصائر الطبيعية الطازجة

مخاطر ارتفاع درجة حرارة الأطفال

إذا لم يتم التعامل مع ارتفاع درجة حرارة الأطفال على الفور قد تسبب مشاكل صحية خطيرة وذلك وفقا لموقع «هيلث لاين»

صعوبه في التنفس

الطفح الجلدي

ألم شديد في الصدر

صعوبة في التبول

الشعور بالتعب والإرهاق بالإضافة إلى أنه إذا لم يتم خفض الحرارة على الفور فقد يؤثر ذلك على الطفل مستقبلا ويعرضه لضعف السمع وفقدان النطق، ومشاكل بالمخ.