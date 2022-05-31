اكتئاب ما بعد الولادة.. 5 أعراض شائعة تصيب السيدات منها «الصداع»

القاهرة - سمر حسين - ماما

اكتئاب ما بعد الولادة، حالة مزاجية سيئة تقع بها الكثير من السيدات، ويدخلن في نوبة حزن شديد، تظهر عليهن في صورة اضطراب النوم، ضعف التركيز، فقدان الشهية، بالإضافة إلى رغبتهن في البكاء باستمرار دون وجود أسباب صريحة، وغالبًا ما تظهر أعراض الاكتئاب عقب شهر من الولادة، ومن المحتمل أن تتطور لدى بعض الأمهات، إذ تتفاجأ بأن يمتنع معظمهن عن التعامل مع أطفالهن بشكل مباشر، وأحيانًا تلفظ بعضهن بعد العبارت التي تشير إلى أنها ترغب في التخلص منه، لذا نوضح في الموضوع الآتي أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

اكتئاب ما بعد الولادة

وتتعدد أعراض اكتئاب ما بعد الولادة من امرأة إلى أخرى، إذ تفقد الكثير من السيدات قدرتهن في السيطرة على عصبيتهن، ولكن لا يعرف المحيطون بهن عادة ما يعانين منه، نظرًا لأن لا أحد يعرف السبب الحقيقي وراء ما يمرون به، لذا يلزم مراعاتهن في هذه المرحلة، وذلك وفقًا لحديث الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية مع «هن».

وأكد استشاري الصحة النفسية أن السيدات تصاب باكتئاب ما بعد الولادة عادة بعد مرور 6 أشهر إلى عامين من ولادتهن، لذا نصح الزوج والأقرباء منهن بضرورة التعامل معهن بحكمة شديدة خلال هذه الفترة، ومساعدتهن في تخفيف عبء الأعمال المنزلية، بالإضافة إلى ما يحتاجه الرضيع.

ونصح «هاني» الزوج بشكل خاص بضرورة التقرب من الزوجة عقب الولادة، ومرافقتها خلال زيارتها إلى الطبيب المتعالج، بالإضافة إلى الحديث معها بطريقة رومانسية عن قصة حبهما والذكريات التي كانت تجمع بينكما.

أعراض اكتئاب ما بعد الولادة

وتحتاج السيدات إلى الشعور بالأمان في هذه المرحلة، لذا احرص على النظر إلى عينها عند الحديث معها، إذ تعتبر من أكثر القواعد الأساسية التي تمنح النساء الشعور بالأمان، فضلًا على دور الزوج في إعطائها الحق في الراحة في النوم، والتحلي بالصبر، لذا يفضل تأجيل أي قرارت تهم الزوج خلال هذه الفترة حتى تتحسن الحالة النفسية لزوجة.

وتظهر أعراض الاكتئاب في الصور الآتية:

- اضطراب الشهية.

- صعوبة في التركيز.

- الصداع.

- الخمول.

- الإعياء.

نصائح عند الإصابة بالاكتئاب

وقدم الطبيب مجموعة من النصائح التي يلزم اتباعها عند الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، فيما يلي:

- يفضل اللجوء إلى طبيب نفسي للتخلص من أعراض الاكتئاب حتى لا تتفاقم المشكلة، وتسبب ضررًا إلى الطفل.

- احرصي على التعرض إلى الهواء النقي لمدة طويلة من الوقت، حتى تتخلصين من الطاقة السلبية، والضغط النفسي

- الحصول على قسط كافي من النوم من الأشياء المهمة، لذا يصح بأن تنام الأم عقب نوم الطفل حتى تتحسن حالتها المزاجية.

- الاهتمام بنمط صحي متوازن، يتمثل في النقاط التالية:

- تناول غذاء صحي متوازن.

- الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

- البعد عن التوتر والضغط النفسي.