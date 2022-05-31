موجة الحر وصلت ذروتها.. 8 نصائح فعالة للحفاظ على بشرة الطفل

القاهرة - سمر حسين - ماما

من المعروف أن التعرض إلى أشعة الشمس مفيد للصحة، إذ تساعد في الحصول على فيتامين «د» بشكل صحي، الذي يساعد على اكتمال نمو الأطفال بشكل خاص، ولكن التعرض لأشعة الشمس بشكل خاطيء من المحتمل أن يسبب العديد من الأضرار إلى الطفل، وعلى رأسها بشرته.

كيف تحمي طفلك من أشعة الشمس؟

وعلى الرغم من حرص بعض الأمهات على عدم إخراج أطفالهن أثناء ارتفاع درجات الحرارة، فإن الضرر يلحق بهن أيضًا، لذا نوضح مجموعة من النصائح التي تساعدك في حماية بشرة طفلك من وصول الشمس إليه، وذلك وفقًا لموقع Very Well Family.

- عليك بإغلاق النوافذ خلال فترة النهار، حتى لا تصل أشعة الشمس إلى داخل المنزل، إذ يمكنك استخدام الستائر الغامقة حتى تمنع أشعة الشمس من الوصول إلى طفلك، وأيضًا حتى تمنعيه من الظهور أمام أشعة الشمس بشكل مباشر، فضلًا على أن هذه الستائر تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الغرفة باردة.

فتح النوافذ في فترة الليل

- يمكنك فتح النوافذ في فترة الليل حتى يتجدد الهواء في المنزل، بالإضافة إلى أن هذه الحيلة تساعد على إخراج الهواء الساخن الذي يدفعك إلى استخدام الأجهزة الكهربائية للتهوية.

- يلزم الانتباه جيدًا إلى فتح النوافذ الخاصة بالمطبخ، حتى تتخلصين من الهواء الساخن الناتج من طهي الطعام.

- حاولي عدم إخراج طفلك من المنزل خلال ذروة ارتفاع درجة الحرارة، حتى لا يشعر بالدوخة ولا تتأر بشرته بأشعة الشمس.

- عند الاضطرار إلى خروج الطفل في وقت الظهيرة، لا تنسي وضع واقي الشمس المناسب لنوع بشرته، مع الحرص على وضع قبعة أو اصطحاب شمسية لحمايته قدر الإمكان من وصول أشعة الشمس إليه.

- احرصي على ارتداء طفلك للملابس القطنية الواسعة ذات الألوان الفاتحة حتى تمنع وصول أشعة الشمس الضارة إلى جسمه.

- استخدمي كريم واقي الشمس قبل تعرض الطفل لأشعة الشمس بـ30 دقيقة، ثم جدديه مرة أخرى عقب مرور ساعتين.

- امنحي طفلك السوائل اللازمة التي يحتاجها جسمه لتعويض ما يفقده مع ارتفاع درجات الحرارة.