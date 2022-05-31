انفصال شيماء سيف يثير تساؤلات المتابعين.. رد فعل حاسم من زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انفصال شيماء سيف عن زوجها المنتج محمد كارتر، أثار تساؤلات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وهو ما جرى تداوله على نطاق واسع، ومحاولة التعرف على حقيقة الأمر، خاصة مع قلة الظهور الإعلامي للطرفين سويا.

وسرعان ما انطلقت علامات الاستفهام على مدار الساعات الماضية، نحو حقيقة انفصال شيماء سيف، إذ أنها لم تكن المرة الأولى التي يثار بها الأمر.

حقيقة انفصال شيماء سيف ومحمد كارتر

ومع انتشار الكثير من التساؤلات نحو حقيقة الأنباء المتداولة عن انفصال شيماء سيف، قام زوجها المنتج محمد كارتر، بنشر صورة لها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ بدت بها الأولى وهي تشير بإصبعها على نفسها، ليرفق زوجها تعليقا مناسبا مع الصورة قال خلاله: «أكبر انتصار ليا في حياتي إنك كل حياتي، شاوري على نفسك وقولي أنا متجوزة واحد أنا تاج راسه».

رد شيماء سيف على رسالة زوجها

وسرعان ما تفاعلت شيماء سيف مع الرسالة الرومانسية لزوجها، لترد بتعليقها: «ربنا يخليك ليا يارب ومايحرمنيش منك أبدا يا أجمل وأطيب وأحن قلب».

شيماء سيف تكشف عن حقيقة طلاقها

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تنتشر بها أنباء نحو انفصال شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، ففي أعقاب العام الماضي، تعرض الثنائي لشائعات أفادت طلاقهما، وهو ما نفته الأولى في تصريحات إعلامية لها.

ومن ناحيتها علقت شيماء سيف على الأمر حينها، موضحة أنها لم تنفصل عن زوجها محمد كارتر، لافتة إلى أنها لا تهتم بتلك الشائعات.

جدير بالذكر، أن الفنانة شيماء سيف، شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسلي «أحلام سعيدة»، والجزء الثاني من «في بيتنا روبوت»، إذ حققت نجاحا واسعا.